«شانيل» في «باريس للموضة».. إرث عريق يتحدث بلغة الحداثة

في باريس، حيث لا تُقاس أهمية عروض الأزياء بعدد الإطلالات وحدها، بل بقدرتها على إعادة تفسير هوية الدار، قدمت «شانيل» مجموعتها الجديدة ضمن أسبوع باريس للموضة، في عرض يضع العلاقة بين الإرث والتجديد في قلب المشهد، فبعد عقود من حضور الدار بوصفها واحدة من أكثر العلامات تأثيراً في تاريخ الموضة، يأتي كل موسم جديد بمثابة اختبار لقدرتها على الحفاظ على الرموز التي صنعت صورتها، وفي الوقت نفسه إعادة تقديمها بلغة تتصل بذائقة جمهور اليوم.

ولا تبدو «شانيل» في هذا السياق مجرد دار أزياء تعرض مجموعة موسمية، بل مؤسسة ثقافية للموضة تحمل معها ذاكرة باريس، وصورة المرأة التي أرستها غابرييل شانيل، ومفردات أصبحت جزءاً من قاموس الأناقة العالمية؛ من التويد إلى السلاسل واللؤلؤ والحقائب المميزة، ومن التناقض بين الذكوري والأنثوي إلى فكرة الملابس التي تمنح المرأة حرية الحركة والاستقلال عن القوالب التقليدية.

تكتسب المجموعة الجديدة أهمية خاصة لأنها تأتي في لحظة تشهد فيها صناعة الموضة تحولات واسعة، من تغير مفهوم الفخامة إلى صعود الأجيال الجديدة، ومن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الإبداع التجاري والهوية التاريخية للعلامات الكبرى. وفي هذا المناخ، تصبح مهمة «شانيل» أكثر تعقيداً: كيف تحافظ الدار على صورتها من دون أن تتحول إلى أسيرة لماضيها؟

إرث قابل للقراءة

لطالما قامت قوة «شانيل» على قدرتها في تحويل التفاصيل اليومية إلى رموز فاخرة. فقد أعادت الدار تاريخياً صياغة عناصر كانت مرتبطة بالملابس العملية أو الرجالية، ومنحتها حضوراً جديداً في خزانة المرأة. ومن هنا، فإن العودة إلى رموز الدار في أي مجموعة جديدة لا تعني بالضرورة استعادة الماضي، بل يمكن أن تكون محاولة لإعادة تفسيره. وفي المجموعة الجديدة تبدو هذه الفكرة حاضرة في طريقة التعامل مع الصورة الكلاسيكية للمرأة في «شانيل»، فالموضة هنا لا تقدم الأنوثة بوصفها قالباً ثابتاً، بل باعتبارها مساحة تتجاور فيها الرقة والقوة، البساطة والاستعراض، والملابس اليومية مع القطع التي تحمل حضوراً احتفالياً.

هذه الثنائية تحديداً هي إحدى أهم ركائز هوية الدار، إذ لا تقوم أناقتها على المبالغة وحدها، وإنما على خلق حالة من التوازن بين ما يبدو مألوفاً وما يحمل مفاجأة بصرية.

المرأة المعاصرة

يصعب قراءة أي مجموعة جديدة من «شانيل» بعيداً عن ظل غابرييل شانيل، المعروفة باسم «كوكو»، التي غيّرت خلال القرن الـ20 مفهوم ملابس المرأة، وأدخلت الراحة والعملية إلى مساحة كانت تهيمن عليها القواعد الصارمة للملابس التقليدية.

لكن استمرار هذا الإرث لا يعني تكرار تصاميم الماضي حرفياً. فالمرأة التي تخاطبها الموضة اليوم تعيش في عالم مختلف تماماً، تعمل وتسافر وتتنقل بين المساحات الرقمية والمادية، وتتعامل مع الملابس بوصفها وسيلة للتعبير عن الشخصية بقدر ما هي علامة على المكانة الاجتماعية.

وهنا تكمن قيمة إعادة قراءة أرشيف «شانيل»: الأرشيف ليس متحفاً مغلقاً، بل مخزون بصري يمكن العودة إليه وإعادة تركيبه وفق أسئلة الحاضر.

أكثر من منصة عرض

يمنح أسبوع باريس للموضة المجموعة بعداً يتجاوز حدود العرض نفسه، فالمدينة ليست مجرد موقع لاستضافة الحدث، وإنما جزء من اللغة التي تتحدث بها «شانيل». باريس بالنسبة للدار هي المكان والذاكرة والصورة الثقافية التي ارتبطت بها منذ بداياتها، ولذلك فإن تقديم مجموعة جديدة فيها يشبه إعادة الحوار مع تاريخ طويل من العلاقة بين الموضة والفن والسينما والمجتمع.

ومن هذه الزاوية، يتحول عرض الأزياء إلى حدث ثقافي بصري، فالإضاءة، والموسيقى، وطريقة دخول العارضات، وتكوين المشهد، كلها عناصر تسهم في بناء الرسالة التي تريد الدار إيصالها، قبل أن تصل التفاصيل الدقيقة للملابس إلى الجمهور.

وهذا ما يجعل عروض دور الأزياء الكبرى أقرب إلى عروض فنية متكاملة منها إلى تقديم تقني للملابس. فالقطعة لا تظهر منفصلة، وإنما ضمن سردية بصرية تتكامل فيها الأزياء مع المكان والحركة والصوت والصورة.

عصر السرعة

تأتي المجموعة أيضاً في وقت تواجه فيه صناعة الأزياء الفاخرة سؤالاً متزايداً حول معنى «الفخامة» في عصر أصبحت فيه الاتجاهات تنتقل من منصة العرض إلى الهاتف خلال ثوانٍ.

لم تعد العلامات الكبرى تتنافس فقط على جودة التصميم أو المواد، بل على قدرتها على إنتاج صورة تبقى في ذاكرة الجمهور وسط تدفق هائل من المحتوى، ومن هنا تصبح الهوية عاملاً اقتصادياً وثقافياً في آن واحد.

وبالنسبة إلى «شانيل»، فإن الحفاظ على هذه الهوية يعني الاستمرار في تقديم عالم يمكن التعرف إليه حتى قبل رؤية اسم الدار. إنها معادلة صعبة بين التميّز والاستمرارية والتجدد، فالتغيير المفرط قد يضعف الصلة بالإرث، بينما الجمود قد يجعل العلامة بعيدة عن الجيل الجديد.

ذاكرة حية

تكمن أهمية عرض «شانيل» الجديد في أنه يعيد طرح سؤال أوسع من اتجاهات الموسم: كيف تستطيع دار تاريخية أن تظل معاصرة؟

الإجابة لا تبدو في التخلي عن الماضي، ولا في نسخه، وإنما في إعادة استخدامه، فالرموز التي صنعت تاريخ «شانيل» تستمر لأنها قابلة للتأويل، وكل جيل يستطيع أن يراها من زاوية مختلفة، وهكذا لا تقدم المجموعة الجديدة ملابس لموسم صيفي فحسب، بل تواصل حواراً طويلاً بين باريس و«شانيل»، بين الذاكرة والحداثة، وبين الصورة التي صنعتها الدار للمرأة في القرن الـ20 والصورة التي تبحث عنها المرأة في القرن الـ21.