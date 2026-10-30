سوق المستعمل تغيّر قواعد الموضة.. الصين تعيد تشكيل مشهد الأزياء الفاخرة

لم تعد الرفاهية في الصين تُقاس دائماً بحداثة الحقيبة أو سعر الحذاء أو اسم الدار المطرز على المنتج، فخلف واجهات المتاجر الفاخرة، تتشكل ملامح تحول أعمق في علاقة المستهلك بالموضة، تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية مع تغير الذوق، وإعادة النظر في رموز المكانة الاجتماعية، وصعود هوية محلية باتت أكثر حضوراً في خيارات الشراء، وبين المنتجات الغربية المستعملة والعلامات الصينية الصاعدة، لم يعد السؤال مقتصراً على ما يستطيع المستهلك اقتناءه، بل على ما يستحق أن ينفق أمواله عليه، وما يعبّر عن ذوقه في عالم تتغير فيه دلالات الثراء والأناقة.

في شنغهاي، تتصاعد مشاهد المتسوّقين وهم يتفحصون الأحذية والسلع الفاخرة المستعملة في صورة ملموسة لهذا التحول، فالمتسوق الذي كان يجد في اقتناء منتج جديد من علامة عالمية دليلاً على القدرة الشرائية، بات أمام خيارات أخرى تتيح له الوصول إلى العلامة نفسها بسعر أقل، أو استبدالها بمنتج من علامة صينية تقدم تصميماً مختلفاً وهوية أقرب إلى ثقافته. ولا يعني ذلك أن الشغف بالعلامات العالمية قد تراجع بالضرورة، بل إن الطريق إلى اقتنائها أصبح أكثر تنوعاً، فيما أخذت معايير الاختيار تتجاوز قوة الاسم التجاري وحدها.

على مدى عقود، ارتبطت العلامات الفاخرة الغربية في الصين بصورة النجاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، وأصبحت حقائب دور الأزياء الكبرى وساعاتها وأحذيتها جزءاً من لغة بصرية تعبّر عن المكانة الاجتماعية والقدرة على الإنفاق. وقد استفادت الشركات العالمية من اتساع الطبقة الوسطى وارتفاع تطلعات المستهلكين، لتصبح السوق الصينية إحدى الركائز المهمة لنمو صناعة السلع الفاخرة، لكن تباطؤ الاقتصاد وتراجُع ثقة المستهلكين أعادا ترتيب الأولويات.

يُمثّل انتشار السلع الفاخرة المستعملة تحولاً في النظرة إلى المنتج نفسه. فالقطعة التي كانت تُشترى جديدة ثم تفقد جزءاً من قيمتها عند انتقالها إلى مالك آخر، أصبحت قادرة على الاحتفاظ بجاذبيتها عبر دورات متعددة من الاستخدام والتداول. ولم تعد قيمتها مرتبطة حصراً بكونها خرجت حديثاً من متجر العلامة، بل قد ترتبط أيضاً بحالتها وندرتها وتصميمها ومكانتها في تاريخ الدار.

ومن هذا المنظور، تقترب سوق المستعمل من فكرة الاقتناء التي تتجاوز الاستهلاك السريع إلى البحث عن قطع تستحق الاحتفاظ بها، فالمنتج الفاخر لا يُنظر إليه هنا باعتباره سلعة مرتبطة بلحظة شراء واحدة، وإنما غرضاً يمكن أن تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر، مع احتفاظه بجزء من قيمته المادية والرمزية.

كما تفتح إعادة البيع مجالاً أمام تداول الموضة خارج القنوات التقليدية التي تسيطر عليها العلامات التجارية، فالسوق الثانوية تمنح المنتجات حياة اقتصادية جديدة، وتتيح لشرائح أوسع الوصول إلى بعض العلامات، وإن كانت الأسعار والندرة وحالة القطع تظل عوامل تحدد مدى إتاحتها.

وفي موازاة هذا التحول، تكتسب العلامات الصينية المحلية أهمية تتجاوز منافسة المنتجات الغربية على السعر. فبعض هذه العلامات يسعى إلى بناء لغة تصميمية تستلهم الثقافة الصينية وتعيد تقديم عناصرها في أشكال معاصرة، فيما يراهن بعضها الآخر على الابتكار والتصميم العملي وفهم التحولات السريعة في أذواق المستهلكين.

كما تمنح المنصات الرقمية المنتجات المستعملة والعلامات المحلية فرصاً للوصول إلى جمهور جديد، وتحوّل اكتشاف العلامات إلى عملية مستمرة لا تقتصر على واجهات المتاجر أو الحملات الإعلانية الكبرى. وفي هذا السياق، لم تعد الموضة مجرد رسالة تصدرها الدار إلى المستهلك، بل مساحة يتفاعل فيها المستهلكون مع المنتجات، ويعيدون تداولها وتقييمها وإضفاء معانٍ جديدة عليها.

تواجه دور الأزياء العالمية اليوم اختباراً يتصل بقدرتها على الحفاظ على القيمة الرمزية لمنتجاتها، في وقت أصبح المستهلك أكثر حساسية تجاه الأسعار وأكثر انفتاحاً على البدائل. ولا يعني ذلك أن التاريخ العريق أو الحرفية أو شهرة العلامة فقدت أهميتها، بل إن هذه العناصر لم تعد كافية وحدها لضمان استمرار الطلب بالمستويات السابقة.

والعلامة التي ترفع أسعارها تحتاج إلى إقناع المستهلك بأن ما تقدمه يبرر هذا الارتفاع، سواء من خلال جودة التصنيع أو التفرد التصميمي أو قيمة المنتج على المدى الطويل. وإذا اتسعت المسافة بين السعر والقيمة التي يدركها المشتري، فقد تتراجع رغبته في الشراء، حتى مع استمرار إعجابه بالعلامة.

اختيار ثقافي

ما يجري في الصين لا يثبت نهاية عصر العلامات الغربية، ولا يعني أن المستهلكين تخلوا عن الرموز التقليدية للمكانة الاجتماعية، لكنه يكشف أن معنى الرفاهية أصبح أكثر تعدداً، وأن الطريق إلى الأناقة لم يعد يمر حصراً عبر شراء المنتجات الجديدة من دور الأزياء الكبرى، فالسلعة المستعملة قد تجمع بين الرغبة في اقتناء علامة معروفة والحرص على الإنفاق، والعلامة المحلية قد تمنح المستهلك إحساساً بالهوية والاختلاف، فيما تظل المنتجات الجديدة خياراً لمن يرى في الحرفية والتجربة الأصلية قيمة تستحق كلفتها، وتتجاور هذه الدوافع داخل سوق واحدة، من دون أن يلغي أحدها الآخر.