رئيس الوزراء البريطاني يتوعد مثيري الشغب

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن «يندم» مثيرو الشغب على مشاركتهم في «أعمال البلطجة اليمينية المتطرفة»، وذلك بعد سادس يوم من تصاعد أعمال العنف في إنجلترا، حيث أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات أمنية طارئة لحماية المساجد، في ظل تهديدات بحدوث المزيد من الفوضى.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أمس، بأن ستارمر أدان في خطاب للأمة، الهجوم على فندق يؤوي طالبي لجوء في روثرهام، ووعد المتورطين في الاضطرابات بـ«مواجهة القوة الكاملة للقانون».

وفي حديثه من داونينغ ستريت، قال ستارمر، إن مثيري الشغب الذين ينزلون إلى الشوارع، وأولئك «الذين يقومون بهذا العمل من خلال الإنترنت ثم يلوذون بالفرار»، سيواجهون عواقب ذلك.