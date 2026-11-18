ذكرت صحيفة ‌«فايننشال تايمز»، ​أمس، أن الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، قال في مقابلة أجرتها معه، ⁠إن على القادة الأوروبيين التحدث مباشرة مع الرئيس الروسي، ‌فلاديمير بوتين، بعد إسناد المحادثات بصورة «غير مسؤولة» إلى إدارة أميركية ‌ربما تميل إلى تقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ.

وقال ستوب ​للصحيفة: «لقد أسندنا التواصل ​الأوروبي مع ⁠روسيا إلى جهات أخرى لفترة طويلة ​جداً، ⁠وأعتقد ⁠أن ذلك تصرف غير مسؤول».

ونقلت ⁠«فايننشال تايمز» عن ستوب قوله: «الآن بعد أن أصبح لدينا إطار عمل، أعتقد أنه ينبغي للقادة الأوروبيين التواصل ​مباشرة مع بوتين بالرسالة نفسها، وبنقاط حوار مشتركة».