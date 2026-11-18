لقد قوبلت هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الخارج، باعتبارها انتكاسة للرئيس دونالد ترامب، وبداية لسياسة «طبيعية»، حيث لم يستطع كثير من القادة الأجانب كبح فرحتهم.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار هذا، كما قد يأمل البعض، انتصاراً دائماً للنظرة العالمية الليبرالية التي سادت خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فالناس، لاسيما في الوقت الحاضر، يميلون إلى التصويت ضد شخص ما أو حزب ما، أكثر من التصويت لمصلحة طرف ما، فقد كان النفور من هيلاري كلينتون ثم كامالا هاريس هو ما سمح لترامب، الذي لم يحظ بشعبية واسعة، بالوصول إلى سدة الرئاسة.

ومع ذلك، إذا اختفت حركة «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، فإن القوى التي دفعتها إلى الظهور لن تختفي، وقد لا يحب الناخبون تجاوزات وزارة الأمن الداخلي، لكنهم بالتأكيد لا يريدون العودة إلى سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في فتح الحدود.

كما لا يوجد طلب شعبي لحظر الوقود الأحفوري أو للسماح للذكور بالمنافسة في الرياضات النسائية، بحيث لن يتغير أي من هذا.

الحمائية

قد لا يعجب الكنديون أيضاً بما قد يأتي بعد ذلك، ومع تحرك اليسار الاشتراكي للاستيلاء على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، سيكون هناك مزيد من الإجراءات الحمائية، وإن كان ذلك دون المبالغة التي اتسم بها ترامب.

ولا يميل الاشتراكيون عادة إلى التجارة الحرة، وسيتناغم رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، جيداً مع الجناح التكنوقراطي للحزب، لكن عليه أن يقلق بشأن الجناح اليساري الذي يزداد نفوذاً.

وفي الحقيقة هناك جناحان في الحزب نفسه يميلان إلى الحمائية، وليس جناحاً واحداً فقط.

خلال العامين المقبلين ستظل القوة الرئيسة لأميركا الشمالية في حالة جمود، وسيقترح ترامب، بل وسيحاول الحكم بمرسوم، لكنه سيجد نفسه أمام المحاكم بشكل شبه مستمر.

والرجل الذي يطلق عليه اليسار لقب «الملك»، سيصبح قريباً من دون غطاء سياسي كافٍ مع تراجع نفوذه، وقد تحاول حركة «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، التحرك لكن جهودها ستكون غير ذات جدوى.

الجدية السياسية

إذاً، ماذا تفعل كندا؟ يمكنها أن تستمر في إثارة غضب واشنطن، وأن تتطلع عبر المحيط إلى الاتحاد الأوروبي بحثاً عن الجدية السياسية، وذلك رغم أن هذا الاتحاد يتبنى التدخل في الانتخابات ضد الحكومات المنتخبة المعارضة، مثل بولندا ورومانيا على سبيل المثال، والذي يرحب، في المقابل بفوز الاشتراكيين المتشددين، مثل لولا دي سيلفا في البرازيل باعتباره انتصاراً لـ«الديمقراطية».

وبدلاً من الانضمام إلى هذا التيار، يمكن لكندا أن تستغل ضعف الرئيس الأميركي كفرصة لإعادة تنشيط التحالف الأميركي الشمالي.

وسيحتاج ترامب بشدة إلى بعض الانتصارات بعد الهزيمة التي تعرض لها، ويمكن أن تكون هذه بداية جيدة، حيث إن توثيق العلاقات بين الجيران يفيد كلا الجانبين.

فقط أميركا الشمالية الموحدة والمكونة من دول ذات سيادة، هي التي يمكنها التصدي إما لرأسمالية الدولة الصينية أو لدولة الرفاهية البيروقراطية الأوروبية المحكوم عليها بالفشل.

مركز القوة

وبالطبع لابد أن تقود الولايات المتحدة أميركا الشمالية القوية، وللأسف فقد حكم هذا البلد على مدى عقد من الزمن رجال مُسنون يفتقرون إلى القدرات الكافية، لكن الولايات المتحدة تظل القوة الصناعية والتكنولوجية والعسكرية الرائدة في العالم، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور.

وفي المقابل، يبدو التحدي الصيني أنه يتفكك في ظل إخفاقات التخطيط المركزي والتراجع الديموغرافي.

أما في ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فلم يعد الأمر حتى منافسة متقاربة، وأداء كندا مقارنة بالولايات المتحدة التي تشهد الآن طفرة استثمارية هائلة، لا يقل عن كونه ضعيف جداً.

وعلى الكنديين أيضاً أن يدركوا، رغم الانتخابات، أن ميزان القوة الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تغير، ويجب على كندا أن تدرك أن مركز القوة والحيوية في الولايات المتحدة قد انتقل، والتحدث إلى أميركا الآن يعني تعلم كيفية جذب انتباه المناطق التي تشبه كالغاري وإدمونتون وساسكاتون أكثر من مونتريال وتورونتو وفانكوفر.

صفقات

ومع ذلك لا يمكن استبعاد الحزب الجمهوري في حقبة ما بعد ترامب، فالاتجاهات السياسية في أميركا تتغير الآن بسرعة ملحوظة، وإذا تجاهل الديمقراطيون المعتدلين الجدد الذين انتخبوا في الجنوب والولايات الداخلية، واعتبروا بدلاً من ذلك أن نموذجهم السياسي هو سياسة المدن الكبرى كما تُمارس في بيتسبرغ ونيويورك وشيكاغو وسياتل ولوس أنجلوس، فإنهم يخاطرون بالانهيار من الداخل.

في ظل هذه الأوضاع المضطربة، يتعين على كندا أن تحدد الوجهة التي تريد السير نحوها، فالواقع الحالي للبلاد غير مقبول، حيث يسجل أداء متواضعاً رغم مزاياها الجوهرية الكبيرة، وربما ينبغي زيارة ترامب في إقامته بفلوريدا ومحاولة التفاوض معه قبل أن يغادر منصبه، فإذا كان هناك شيء يحبه ترامب، فهو إبرام الصفقات.

الوقت، هذه المرة، في مصلحة كندا، فقد كانت هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي هزيمة أيضاً لنهج ترامب في السياسة التجارية، وقد عانى الجمهوريون في الولايات الواقعة على الحدود الشمالية، على طول حدود كندا الجنوبية، وسيتعين على الحزب الجمهوري إذا أراد تجنب كارثة طويلة الأمد، أن يتصالح مع حقيقة أن كندا ليست العدو، بل هي الحليف الأهم لأميركا.

عن «ناشيونال بوست»

. هزيمة «الجمهوريين» في انتخابات التجديد النصفي، تعد هزيمة أيضاً لنهج ترامب في السياسة التجارية، وتأتي في مصلحة كندا.