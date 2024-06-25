سياسي بريطاني يدعي أن ترامب تعلم منه الكثير

قال زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «تعلم الكثير» من دراسة خُطَبِه قبل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال فاراج، أول من أمس، إنه لا يعتقد أنه يمثل النسخة البريطانية من ترامب، مضيفاً: «أعتقد أننا مختلفان تماماً، ولكن نفكر بالطريقة نفسها في أشياء كثيرة».

وتابع «لقد تعلم مني الكثير، أعتقد أن الأمر يسير في الاتجاهين.. لقد كان يتابع الخطب التي ألقيتها أمام البرلمان الأوروبي لسنوات عدة قبل أن يقرر الترشح».

وقال فاراج، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب أخبره بذلك: «أعلم أن هذا صحيح».