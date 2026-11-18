اتفق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، والرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس، على المضي في خفض إضافي للرسوم الجمركية، بحسب بيان صادر عن مكتب كارني، عقب محادثات بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وتأتي التدابير الإضافية، التي أعلن عنها عقب الاجتماع في مدينة شنغن، استكمالاً لاتفاق أعلن عنه في يناير إثر زيارة لبكين أجراها كارني الذي يسعى إلى الحد من اعتماد بلاده على الولايات المتحدة.

وقال شي، مشيداً بـ«التحول» في العلاقات الثنائية، إن «الوقائع أثبتت أن تحسين العلاقات الصينية الكندية وتطويرها يصب في مصلحة شعبي البلدين، ويسهم أيضاً في صون السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم، وهذا هو الخيار الصحيح».

وأضاف الرئيس الصيني: «لقد علّمَنا تطور العلاقات الصينية الكندية على مر السنين دروساً مهمة، حيث يتعين علينا احترام بعضنا بعضاً والتمسك بالمساواة والمنفعة المتبادلة، والبحث عن أرضية مشتركة مع الإقرار بالخلافات».

وحتى الآن استعادت كندا إمكانية الوصول إلى السوق الصينية لأكثر من 90% من المبادلات التجارية التي كانت تخضع للرسوم الجمركية، أي ما يعادل نحو 7.5 مليارات دولار كندي (5.2 مليارات دولار أميركي) من الصادرات الكندية، وفق بيان صادر عن مكتب كارني.

وجاء في البيان أن «الزعيمين اتفقا على إجراءات جديدة من شأنها تعزيز التجارة بين البلدين»، موضحاً أنها تشمل إعفاءات جمركية إضافية على صادرات كندية بقيمة تقارب 400 مليون دولار كندي، فضلاً عن مزيد من التخفيف للرسوم المفروضة على فئات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الصينية.

وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد تدابير الإعفاء الجمركي السارية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لعامين إضافيين، بعدما كان مقرراً أن ينتهي العمل بها في نهاية عام 2026، وفق البيان.

وقال كارني إن كندا «متقدمة بفارق كبير عن الجدول الزمني المحدد» لزيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50%، بحلول نهاية العقد الجاري.

وكانت زيارة كارني لبكين في يناير، الأولى لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017، وسعى من خلالها إلى طي صفحة سنوات من الخلافات الدبلوماسية والتوقيفات المتبادلة والنزاعات الجمركية. وتدهورت العلاقات بين البلدين عام 2018 إثر توقيف كندا ابنة مؤسس شركة «هواوي»، بموجب مذكرة توقيف أميركية، وردّت الصين باحتجاز مواطنين كنديين بتهم التجسس.

وفرض البَلدَان في السنوات التالية رسوماً جمركية على صادرات كل منهما إلى الآخر، بينما اتُهمت الصين أيضاً بالتدخل في الانتخابات الكندية.