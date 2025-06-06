ألمانيا تحتاج إلى 60 ألف جندي إضافي

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، أن الجيش الألماني بحاجة إلى ما يصل إلى 60 ألف جندي إضافي نشط، لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجديدة لتحسين القدرات الدفاعية.

وقال بيستوريوس قبل اجتماع وزراء دفاع «الناتو»: «إننا بحاجة إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي في القوات المسلحة النظامية، مقارنة بما لدينا حالياً».

وأضاف: «في الوقت نفسه، يُطرح هنا سؤال بطبيعة الحال: هل ستكون الخدمة العسكرية الجديدة كافية خلال السنوات القليلة المقبلة؟». وكان الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، صرّح أول من أمس: «نحن بحاجة إلى مزيد من الموارد والقوات والقدرات للاستعداد لأي تهديد، وتنفيذ خططنا الدفاعية الجماعية».