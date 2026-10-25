رسالة صوتية على واتسآب لا تفضل سماعها.. نعم يمكنك تحويلها لنص وقراءتها

توجد العديد من الأسباب التي قد تدفع المستخدم إلى تفضيل قراءة الرسائل الصوتية بدلاً من الاستماع إليها؛ إذ قد يكون في حافلة أو قطار ولا يحمل معه سماعات رأس أو ربما يكون جالساً في المكتب ولا يرغب في إزعاج الزملاء الآخرين، فضلاً عن أن الاستماع قد يمثل تحدياً للأشخاص، الذين يعانون من ضعف السمع.

وفي مثل هذه المواقف يمكن للمستخدم تحويل الرسائل الصوتية إلى نص بكل بساطة عن طريق وظيفة «النسخ الصوتي» في تطبيق التراسل الفوري «واتسآب»، وتتوافر هذه الوظيفة لهواتف أبل آيفون بدءاً من إصدار نظام التشغيل «آي أو إس 16» أو الإصدارات الأحدث، ولكن يُشترط لذلك تفعيل المساعد الذكي Siri؛ حيث يتم تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص وعرضها محلياً على الهاتف الذكي نفسه.

ويمكن تفعيل وظيفة «النسخ الصوتي» إلى نصوص وإيقافها بسهولة من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات أو النقر على صورة الملف الشخصي واختيار بند «الدردشات»، وبعد ذلك يتم تحديد اللغة الأم أو اللغة، التي يتم بها استقبال معظم الرسائل الصوتية، ضمن قائمة «اختيار اللغة».

وعند تلقى رسالة صوتية يجب الضغط عليها لفترة طويلة نسبياً، حتى تظهر خيارات من بينهما وظيفة «النسخ الصوتي». وأشارت شركة ميتا إلى أن ظهور النص المكتوب قد يستغرق بعض الوقت، وأن هذه النصوص قد لا تكون دقيقة تماماً، وقد تشتمل على أخطاء.

وعلى أجهزة أندرويد تقتصر وظيفة «النسخ الصوتي» حالياً على اللغات المدعومة وهي الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية، وتخضع اللغة الألمانية ولغات أخرى حالياً لاختبارات تجريبية «بيتا»، ومن المتوقع توافر وظيفة «النسخ الصوتي» بها قريباً.

يشار إلى أنه يمكن تفعيل وظيفة «النسخ الصوتي» على أجهزة أندرويد بطريقة مشابهة لهواتف أبل آيفون عن طريق الانتقال إلى قائمة «الإعدادات» والانتقال إلى خيار «الدردشات/نصوص الرسائل الصوتية»، وبعد ذلك يتم النقر على بند «اختيار اللغة».