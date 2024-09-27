الصين تؤكد أن تجربتها الباليستية «روتينية» وسياستها النووية لم تتغيّر

اعتبرت الصين، الخميس، أن إطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في المحيط الهادئ كان «مشروعاً وروتينياً»، مؤكدة أنها لم تغيّر سياستها النووية، بعدما أثارت التجربة تنديداً من القوى الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ في مؤتمر صحافي في بكين: «إن إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هو لاختبار أسلحتنا وأدائنا التدريبي. إنه ترتيب مشروع وروتيني للتدريب العسكري». وأضاف: «السياسة النووية للصين مستقرة للغاية ومتسقة، ويمكن التنبؤ بها. نحن نتبع بدقة سياسة نووية بألا نكون مبادرين لاستخدام الأسلحة النووية، ونسعى إلى استراتيجية نووية للدفاع عن النفس». وأصرّ المتحدث على أن بكين لا تسعى إلى «سباق تسلح»، و«وعدت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة أسلحة نووية، أو المناطق الخالية من الأسلحة». وأضاف: «ستستمر الصين في الحفاظ على قدراتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن القومي».

وكانت الصين أجرت، الأربعاء، تجربة نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات مزوّد «برأس حربي وهمي» في المحيط الهادئ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التي قلّما تتحدث علناً عن هذا النوع من التجارب.

ويرجح أن تجربة الجيش الصيني لمثل هذا النوع من الصواريخ في المحيط الهادئ، لم يتم تنفيذها منذ عقود. ولم توضح وزارة الدفاع أين سقط الصاروخ ولا طبيعته، كما لم تحدّد ما إذا كان تم إطلاقه من غواصة أو من اليابسة.