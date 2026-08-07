6 بطولات وسباق طويل.. «العين» يرصد موسم السيطرة محلياً وقارياً

يستعد العين لخوض موسم استثنائي بكل المقاييس، بعدما منحته الإنجازات، التي حققها في الموسم الماضي، فرصة المنافسة على ست بطولات دفعة واحدة في الموسم الجديد، في تحدٍّ كبير يتطلع خلاله بطل ثنائية الدوري والكأس، إلى تحويل نجاحه المحلي إلى موسم أكثر زخماً، عبر السيطرة على جميع الألقاب المحلية، وتعزيز مكانته مجدداً بين كبار القارة.

ويدخل «الزعيم» الموسم الجديد مدافعاً عن لقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، بينما تتجدد أمامه فرصة المنافسة على كأس رابطة المحترفين، وكأس السوبر، ودرع السوبر الإماراتي القطري، إلى جانب عودته إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة التي تُوج بلقبها عام 2024، لتتسع دائرة طموحاته محلياً وقارياً.

ويحمل الموسم الجديد فرصة مختلفة للعين، في ظل عدد البطولات التي سيشارك فيها، ورغبة الفريق في البناء على الثنائية التي حققها الموسم الماضي، وتعويض خسارة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام الوحدة، التي حالت دون تحقيق الثلاثية.

وتبدو طموحات «الزعيم» في المنافسة على جميع الألقاب واضحة في تصريحات لاعب وسطه الدولي الباراغوياني أليخاندرو كاكو، الذي وضع سقفاً مرتفعاً للموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق يتطلع إلى إضافة مزيد من الألقاب إلى خزائن النادي، مستنداً في ذلك إلى دعم جماهيره التي يعتبرها أحد أهم عناصر قوة الفريق.

وقال في تصريحات صحافية على هامش المعسكر التحضيري في إسبانيا: «نريد حصد مزيد من البطولات في الموسم الجديد، ونتمنى أن تواصل الجماهير دعمنا، لأنها كانت دائماً إلى جانبنا».

وأضاف: «أرى أن الفريق في حالة جيدة جداً، لقد عمل اللاعبون بجد خلال المرحلة الأولى من المعسكر في المغرب، والعمل يتواصل بالجدية نفسها هنا في المرحلة الثانية في إسبانيا».

وتابع: «مع كل مباراة ودية نتطور أكثر، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا، لأننا نريد أن نخوض المباراة الأولى في الدوري ونحن في أفضل جاهزية ممكنة».

5 صفقات جديدة و16 مغادراً

أجرى العين واحدة من أكبر عمليات إعادة تشكيل قائمته خلال السنوات الأخيرة، إذ غادر الفريق 16 لاعباً بعد انتهاء عقود بعضهم، بينما انتقل آخرون على سبيل الإعارة، تزامناً مع تدعيم الصفوف بخمسة لاعبين جدد، في خطوة تستهدف تجديد الدماء والحفاظ على قدرة «الزعيم» على المنافسة في البطولات الست.

وضمت قائمة الوافدين الجدد المهاجمين اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا أيلو، إلى جانب النمساوي فالينتينو لازارو، والصربي جورج سكوكو، والبرازيلي ماركوس مايا، لتمنح هذه الأسماء الجهاز الفني خيارات إضافية خلال الموسم، وتضيف إلى الفريق مزيجاً من الخبرة والحيوية.

تحضيرات مكثفة

يواصل العين حالياً تحضيراته في معسكره الخارجي الذي يقام على مرحلتين، بعدما أنهى المرحلة الأولى في المغرب بصورة إيجابية، واختتمها بفوز كبير على أمل الدار البيضاء بسداسية نظيفة، قبل الانتقال إلى إسبانيا، حيث خاض مباراتين وديتين تعادل في الأولى مع إلتشي الإسباني (2-2)، وفي الثانية مع الدرعية السعودي (1-1).

قمتان فرنسية وإسبانية

وخاض «الزعيم» اختباراً أمام تولوز الفرنسي خسره بهدف من دون مقابل، ثم يختتم برنامجه الإعدادي بمواجهة أوساسونا الإسباني غداً، في آخر محطات التحضير قبل العودة إلى الدولة ووضع اللمسات الأخيرة على الفريق.