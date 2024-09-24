رئيس ألماني سابق لا يعدّ «حزب البديل» نازياً

ذكر الرئيس الألماني السابق، يواخيم جاوك، أنه لا يعدّ «حزب البديل من أجل ألمانيا» حزباً نازياً. وقال جاوك (84 عاماً) عندما سُئل عمّا إذا كانت قيادات سياسية مثل رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، هنريك فوست، على حق في مثل هذه الادعاءات: «لا، ليسوا كذلك. هناك نازيون في هذا الحزب، وكذلك في جميع أنحاء أوروبا، لكننا لن نتخلص من هؤلاء الأشخاص، لأننا غير قادرين على إبعاد الأشياء المدمرة من مجتمعاتنا». وأضاف جاوك أن المشكلة لا تكمن في أن عدداً هائلاً من الناخبين في أوروبا يريد إمبراطورية نازية كما كانت الحال في زمن أدولف هتلر، بل تكمن في أن «ثقتهم بقدرتهم على تشكيل مجتمعنا أقل من ثقتهم ببعض القادة».