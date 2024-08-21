غالبية الألمان يؤيدون تشديد قانون حيازة الأسلحة

أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الألمان يؤيدون تشديد قانون حيازة الأسلحة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة «شتيرن» الألمانية، أيد 82% من الألمان مقترح وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بفرض قيود على حمل السكاكين ذات النصل الطويل، بينما رأى 16% فقط أن هذه خطوة غير صحيحة.

ونظراً لتزايد هجمات الطعن، أعلنت فيزر أنها «ستعمل على تقييد استخدام السكاكين في الأماكن العامة بشكل أكبر». وبحسب الوزيرة، لن يُسمح في الأماكن العامة إلا بحمل سكاكين يصل طول نصلها إلى ستة سنتيمترات بدلاً من 12 سنتيمتراً السابقة.