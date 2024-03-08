سياسيات ألمانيات يطالبن بتولي امرأة الرئاسة

دعت سياسيات بارزات من مختلف الأطياف إلى تولي امرأة رئاسة ألمانيا لأول مرة في تاريخ البلاد.

وجاء هذا النداء في مقال نُشر في صحيفة «تاجس شبيغل» قبل «اليوم العالمي للمرأة» الذي يصادف اليوم الجمعة.

ومن بين المشاركات عضوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وحزب الخضر.

ومنصب الرئيس هو الأعلى في ألمانيا، على الرغم من أن العديد من المسؤوليات شرفية.

وتنص القواعد على أن الرئيس يجب أن يكون مواطناً ألمانياً، وأن يكون قد بلغ من العمر 40 عاماً.