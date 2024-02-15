مسؤول ألماني يدعو إلى محاربة «البديل من أجل ألمانيا»

قال المتحدث باسم السياسة القانونية في «ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي» الحاكم في ألمانيا جونتر كرينجز، إن من الممكن أن يكون تقديم طلب مبكر لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف مفيداً للحزب في انتخابات الولايات الألمانية المقبلة.

وأوضح وزير الدولة البرلماني السابق في وزارة الداخلية الألمانية، أنه «يجب علينا أن نحارب حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو ما يشمل منظماته الفرعية، سياسياً أولاً وقبل كل شيء، وأن نتحقق بعناية شديدة عند اتخاذ أي إجراء حظر ما إذا كان من الممكن للإجراء أن يفيد أكثر من أن يضر بهذا الحزب، وذلك على المدى القصير على الأقل».