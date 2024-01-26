سياسيون ألمان يتواصلون مع نائبة متهمة بالتآمر

يتواصل سياسيون من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مع النائبة السابقة التابعة للحزب، بيرجيت مالساك-فينكمان، التي سجنت بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة الألمانية، وفقاً لتحقيق أجرته مجلة «شتيرن» الإخبارية الألمانية، ومحطة «آر تي إل». وتقدم ثلاثة أعضاء في البرلمان من حزب البديل من أجل ألمانيا بطلبات، وحصلوا على تصاريح دائمة لزيارتها في السجن.

وأكد متحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا أن «قيادة المجموعة البرلمانية على علم بالاتصالات التي كانت ذات طبيعة شخصية، ولا علاقة لها بعمل المجموعة البرلمانية».