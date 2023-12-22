ألمانيا تخشى تكرار شغب رأس السنة الماضية

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن قلقها من احتمالية تكرار أعمال الشغب العنيفة ليلة رأس السنة في مدن عدة. وقالت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لمجموعة «آر إن دي» الإعلامية في تعليقات نشرت، أمس، يساورني القلق من أن ليلة رأس السنة الجديدة، يمكن أن تكون مرة أخرى يوماً نضطر فيه إلى تجربة الغضب الأعمى، والعنف الذي لا معنى له في بعض المدن، على سبيل المثال ضد ضباط الشرطة أو خدمات الطوارئ. وقالت: إن هناك زيادة في العنف في أيام مثل ليلة رأس السنة، وبالطبع علينا أن نراقب من كثب هذا الخطر.