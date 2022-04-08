إصابة وزيرين ونائب أميركيين بـ «كورونا» إثر حضورهم حفل عشاء

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلن وزيران ونائب أميركيون، أول من أمس، إصابتهم بفيروس «كوفيد-19»، بعد حضورهم حفل عشاء في العاصمة واشنطن في نهاية الأسبوع الفائت.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، إنّهما مصابان بـ«كوفيد-19».

وشارك الوزيران مساء السبت في عشاء نادي غريديسون، وهي فعالية تتجمّع فيها النخبة السياسية والإعلامية.

وكان العضو البارز في مجلس النواب، الديمقراطي، آدم شيف، الذي شارك أيضاً في هذا التجمّع الكبير، أعلن الثلاثاء أنّه مصاب بالفيروس.

ولم يحضر هذا العشاء الرئيس جو بايدن الذي سيبلغ قريباً عامه الثمانين. وقال البيت الأبيض إنّ بايدن أجرى فحصاً لـ«كوفيد-19» الإثنين جاءت نتيجته سلبية.

وتلقّى الرئيس الديمقراطي، اخيراً، الجرعة الرابعة من لقاح مضاد للفيروس. في المقابل، تأكّدت مخالطة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، لمصاب بـ«كوفيد-19» أو أكثر، وقد ثبتت إصابة مسؤول الإعلام في مكتبها جمال سيمونز بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم هاريس إنّ نائبة الرئيس «ستتبع توصيات السلطات الصحية» للحالات المخالطة، و«ستبقي على مشاركتها في الفعاليات العامة».

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