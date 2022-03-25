«انزلاق غضروفي» يحرم مرشحة رئاسية فرنسية من ممارسة الملاكمة

المصدر: عن مجلة «كلوزر»

تمارس المرشحة عن حزب «الجمهوريون» للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، فاليري بيكريس، الملاكمة بانتظام، للبقاء في صحة جيدة. لكن سبباً طبياً أجبرها أخيراً، على وضع القفازات جانباً. وتم اختيار بيكريس قبل أشهر، ممثلة عن حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتي من المقرر أن تجرى جولتها الأولى يوم الأحد 10 أبريل. وحصلت بيكريس على نحو 11% من نوايا التصويت، وستضطر المرشحة إلى القتال بقوة للوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

ويوم الأربعاء، كانت ضيفة على قناة «سي 8»، وفي ردها على سؤال «هل أنت بخير الآن؟»، قالت المسؤولة الحزبية عن منطقة باريس الكبرى، «إنها معركة».

ولم تكن الإجابة عادية وفقاً لمذيع البرنامج، سيريل حنونة، وقال لها: «بالمناسبة، أعلم أنك تمارسين الملاكمة». وفي الواقع، للحفاظ على لياقتها البدنية، لا تتردد بيكريس في الدخول إلى الحلبة وممارسة هذه الهواية بانتظام. ولسوء الحظ، أجبرها القلق الصحي العادي، حالياً، على تأجيل تدريباتها الروتينية في الملاكمة. وكشفت للقناة التلفزيونية الشهيرة، «أحب الملاكمة، لكني لم أعد أمارسها لأن لدي انزلاقاً غضروفياً»، مضيفة أنها كانت تبدي «إعجاباً كبيراً» بملاكمين شهيرين «إيسيل موسيلي»، و«سليمان سيسوكو»، وغيرهما. وفي انتظار التمكن من ارتداء القفازات مرة أخرى، سيتعين على المرشحة الجمهورية خوض أكبر معركة في حياتها، والتي إذا فازت بها، ستأخذها إلى الإليزيه.

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