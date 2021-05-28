بيلوسي: لن نهدأ حتى سنّ قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

نددت رئيسة مجلس النواب الأميركي أول من أمس، بالهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، ودعت إلى سن قانون لمنع العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وقالت بيلوسي في بيان: «تتسبب أزمة عنف السلاح في معاناة وألم لا يمكن تصوره، على العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ما يؤدي إلى مقتل 40 ألف أميركي كل عام».

وأضافت أن «عدم اتخاذ أي إجراء ليس خياراً».

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية ذكرت أنه تم تنكيس الأعلام فوق البيت الأبيض، تكريماً لضحايا الهجوم.

وأضافت الشبكة أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال في بيان إن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.

وكتب بايدن على «تويتر»: «مازلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعي الأخير في سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التي نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثماني أسر لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا».

ووقع إطلاق النار في ساحة لصيانة القطارات.

وأعلنت السلطات أن موظفين بالإضافة إلى المشتبه فيه، وهو موظف سابق، من بين القتلى.

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