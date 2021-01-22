بلومبرغ: ترامب قَبِلَ هدايا بـ 40 ألف دولار في عامه الأخير بالرئاسة

المصدر: واشنطن- د.ب.أ

كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل هدايا بأكثر من 40 ألف دولار في العام الأخير من رئاسته.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن تقرير إبراء الذمة المالية النهائي له، أن ذلك شمل هدايا من المديرين التنفيذيين لشركة بوينغ، وأبل، وشركة فورد موتور.

وأضافت أن أغلى هدية تلقاها ترامب كانت تمثالاً من البرونز بقيمة 25 ألفاً و970 دولاراً، يصور مشاة البحرية الأميركية يرفعون العلم الأميركي على جزيرة آيوو جيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وقدمه رئيس مؤسسة «جريتست جنيريشنز»، ومقرها دنفر. ويحق للرؤساء وأسرهم قبول الهدايا من مواطنين أميركيين، طالما أنهم لا ينتهكون قوانين تضارب المصالح أو الرشوة.

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