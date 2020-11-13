رفع الإيقاف عن سيمونز بعد تغريداته ضد ترامب

المصدر: رويترز - واشنطن

ذكرت تقارير أن فريق تريك - سيجافريدو للدراجات رفع الإيقاف عن كوين سيمونز، بطل العالم للشباب، ليتمكن المتسابق (19 عاماً) من الانضمام إليه في معسكر إعداد قبل العودة للمنافسات العام المقبل. وعوقب سيمونز بالإيقاف بعد أن قال الفريق إنه كتب كلمات «تثير الانقسام والفتنة» من خلال تغريدات في «تويتر» تنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقل موقع «سايكلنج نيوز» على الانترنت عن مدير الفريق، لوكا جويرسلينا، قوله إنه لن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد سيمونز الذي اعتذر عن تصرفاته.

وأوضح جويرسلينا «القضية انتهت، وسينضم كوين لمعسكر التدريب لبدء الموسم بشكل طبيعي. كوين من أبرز مواهبنا ويتطلع للوصول لأعلى مستوى في 2021 والتركيز في السباقات». والتحق سيمونز بفريق تريك - سيجافريدو هذا العام، بعد الفوز ببطولة العالم لسباق الدراجات على الطرق للشباب في 2019.

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