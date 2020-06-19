اعتقال وزير العدل الياباني السابق في فضيحة شراء أصوات انتخابية

المصدر: طوكيو ■د.ب.أ

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق كاتسويوكي كاواي وزوجته أنري كاواي عضو البرلمان أمس، للاشتباه في تقديمهما أموالاً لساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية.

ويعد الإجراء الأحدث في سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خصوصاً أن كاتسويوكي كاواي كان مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية لفترة وجيزة.

وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتاً في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو الماضي، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد، وفازت أنري كاواي بمقعدها في مجلس المستشارين.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقداً، وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص، في مقاطعة هيروشيما غرب اليابان لدعمها في حملتها.

وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات رغم أن معظم الـ100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.

وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة آبي استقالتهما من الحزب أول من أمس. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سيواصلان عملهما البرلماني.

وقدم وزير العدل السابق الأربعاء اعتذاراً عن التسبب في مشكلات للمعنيين.

كاتسويوكي كاواي قدم 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقداً، وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص، في مقاطعة هيروشيما غرب اليابان لدعمها في حملتها.

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