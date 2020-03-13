تأجيل استئناف الجنرال الصربي ملاديتش بسبب خضوعه لجراحة

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أرجأ القضاة الدوليون في محكمة لاهاي النظر في دعوى الاستئناف الخاصة بالجنرال الصربي السابق راتكو ملاديتش بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية «إيه إن بي»، نقلاً عن المحكمة أن الاستئناف كان مقرراً يوم الثلاثاء 17 مارس في محكمة تنظر في دعاوى الاستئناف الخاصة بالإدانات بجرائم حرب يوغسلافيا السابقة، لكن تم تأجيله لموعد لم يحدد بعد.

وكانت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة المعنية بيوغسلافيا السابقة قد أدانت ملاديتش (‏78 عاماً) في عام 2017 بجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن مدى الحياة، وهو الحكم الذي يستأنف ضده.

ومن بين أسوأ الجرائم كان الحصار والقصف المستمر للعاصمة البوسنية سراييفو لسنوات، والمعاملة اللاإنسانية للسجناء في معسكرات الاعتقال، واحتجاز جنود الأمم المتحدة كرهائن.

كما أُدين ملاديتش في عام 2017 بجريمة الإبادة الجماعية في سربرينيتشا في البوسنة عام 1995، عندما قتلت القوات الصربية بقيادته نحو 8000 رجل وصبي من المسلمين.