وزير مالية اسكتلندا يستقيل بعد تداوله رسائل نصية «غريبة» مع صبي

المصدر: لندن- د.ب.أ

تقدّم وزير مالية اسكتلندا، ديريك ماكاي، (42 عاماً)، باستقالته أمس، عقب الكشف عن تداوله رسائل نصية «غريبة» مع صبي يبلغ من العمر 16 عاماً. وجاء نبأ الاستقالة قبل ساعات من إعلان ديريك عن موازنة الحكومة الاسكتلندية كما كان مقرراً. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ماكاي نشر اعتذاراً وقال فيه إنه «يتحمل المسؤولية كاملة عن أفعاله الصبيانية». وأضاف أنه تقدم باستقالته عقب التحدث مع رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، التي أخبرته أن تصرفه لم يتوافق مع المعايير المطلوبة. وأفادت التقارير الإخبارية أن ماكاي، الذي أعلن أنه مثلي عام 2013 تبادل 270 رسالة نصية مع الصبي خلال نحو ستة أشهر.