مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق

المصدر: لاباز - أ.ف.ب

أصدرت نيابة بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس الموجود حالياً في الأرجنتين في إطار تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب.

ووقّع مدعيا لاباز، جيمي المانزا وريشار فيلاكا، المذكرة التي تأمر قوات الأمن «بتوقيف خوان ايفو موراليس ايما، واقتياده الى مقر وزارة العدل». ونشرت على حساب وزير الداخلية، ارتورو موريلو، على موقع «تويتر». ومن بوينس آيرس، أكد موراليس الثلاثاء الماضي «ثقته» بأن حزبه، الحركة نحو الاشتراكية، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا، رغم أنه ليس مرشحاً.

وبعد استقالة موراليس ومغادرته البلاد، أقر البرلمان البوليفي نهاية نوفمبر قانوناً يدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية، معلناً أنه لن يحق للرئيس السابق الترشح. لكن لم يتم تحديد موعد للانتخابات. وكان موراليس دعا في مقابلة الإثنين الى إرسال بعثة دولية الى بوليفيا لضمان إجراء انتخابات نزيهة. واعتبر أنه ضحية «اضطهاد سياسي»، مؤكداً أن «ديكتاتورية» تحكم بوليفيا.

موراليس يعتقد أنه

ضحية «اضطهاد

سياسي»

وحقبة دكتاتورية.