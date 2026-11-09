«ريشة دبي» ترسم مستقبل الإبداع العالمي بلوحات من نور

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تفاصيل البرنامج الفني للنسخة الـ31 من المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه دبي حتى 15 الجاري، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية»، ويضم البرنامج أكثر من 100 عمل فني تتوزع على أكثر من 20 موقعاً في دبي.

وعلى مدار انعقاد هذه النسخة، التي تُعدّ الأضخم في تاريخ المؤتمر، تستضيف مجموعة من المواقع الثقافية والتراثية في دبي سلسلة تجارب فنية مبتكرة ومتنوعة، تتيح للجمهور فرصة اكتشاف الفنون الرقمية والتفاعل معها خارج فضاءات العرض التقليدية.

ويحتضن متحف الشندغة عمل «سابيلا إس إف»، للفنانين كارلا إلياس توراس وجولي دامبير، الذي يستكشف العلاقة بين الإنسان والروبوتات، من خلال تجربة تفاعلية تستجيب فيها أذرع العمل لحركة الزوار، ما يخلق حواراً بصرياً وحركياً بين الإنسان والعمل الفني.

فيما يعرض الفنانان عدنان سوفتش ونينا سوفتش، في حي الفهيدي التاريخي، عملهما الفني «كليماتون القطب الشمالي/ ممارسة الاستشعار عن بُعد»، الذي يحوّل البيانات المناخية القادمة من القطب الشمالي إلى أصوات يمكن للجمهور التفاعل معها، في تجربة تربط بين المواقع الجغرافية المختلفة، وتبرز دور التكنولوجيا في تعزيز فهم التحولات البيئية.

ويعرض «كانفاس» العمل الفني «فانتوماتيكا»، للفنان ساندرو بوتشي، وفيه يستكشف العلاقة بين الضوء والمادة والإدراك عبر مشاهد صُورت باستخدام سوائل حقيقية وظواهر بصرية وعدسات معدلة، من دون الاعتماد على الصور المُولَّدة حاسوبياً أو عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقدم الفنان يوانيس غالانوبولوس بابافاسيليو عمله «هنا توجد الأسود»، المستلهم من الخرائط القديمة والعبارات المستخدمة للدلالة على المناطق المجهولة، ويُوظّف البيانات الفلكية والتصوير الفوتوغرافي والتصورات المستقبلية لاستكشاف إمكانات رسم خرائط للفضاء وفهمه، ويطل الفنانان آيزاك سوليفان وسالم راشد سكورليس في «مسرح الفن الرقمي - تودا»، عبر عملهما الفني «جماعة القيّمين الفنيين»، الذي يستكشف العلاقة بين الإنسان والآلة، من خلال توظيف نظام ذكاء اصطناعي يحمل اسم «شايرون» لتوليد الكلمات المستخدمة في الأداء.

ويستضيف «ذا فاوندري» مجموعة من التجارب، من بينها «جناح قاعدة البيانات الافتراضية» للفنان سانغووك لي، الذي يجمع بين العمارة القائمة على الليزر والواقع المختلط، ويتيح للزوار الانتقال بين البيئات المادية والافتراضية.

ويقدم الفنانان سيباستيان موراليس برادو وتيريري كانانوروك عمل «كومولوس»، الذي يستخدم جهازاً يعمل بالطاقة الشمسية وصور الأقمار الاصطناعية، لتتبع حركة الغيوم عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. في حين يعرض ماجد سارنايزاده عمله «شبكة رسم الخرائط الشمية في دولة الإمارات».

ويحتضن متحف الاتحاد عمل «ALAINTIQALAT»، وفيه يمزج الفنان نيكو كابا بين الأنماط الهندسية الإسلامية والإيقاعات الحيوية لجسم الإنسان، موظفاً بيانات التنفس ونبضات القلب والنشاط الدماغي في تشكيل أنماط بصرية متغيّرة.

فيما تعرض مكتبة الصفا للفنون والتصميم العمل الفني «بصمة»، للفنانة أنجيلا فيرايولو، الذي يُوظّف نموذجين للذكاء الاصطناعي يتفاعلان لإنتاج تكوينات بصرية ثلاثية الأبعاد تتغيّر باستمرار وفق طبيعة التفاعل بينهما، كما تستضيف المكتبة أيضاً عمل «عالم بلا نهاية» للفنان باتريك ليشتي، الذي يقدم تجربة غامرة بتقنية الواقع الافتراضي، مستلهمة من رواية «الأمير الصغير»، ويعيد تصورها من منظور ثقافي عربي، لتمنح الجمهور فرصة استكشاف عوالم افتراضية تدعو إلى التأمل والتفاعل.

ويعرض «آرتي ميوزيوم دبي» مجموعة من الأعمال الرقمية، من بينها «كوكبات» للفنانة ميغا ساشديفا، المستلهم من مجموعة صور فلكية التقطها تلسكوبا هابل وجيمس ويب، ويقدم تجربة سمعية بصرية غامرة تستجيب لحركة الجمهور، ويعرض الفنان فيصل أنور عمل «سماء مشتركة: تنفّس، منظومة بيئية متطوّرة من الضوء والبيانات»، الذي يجمع بين البيانات البيئية والمعارف المتوارثة والتعبير الفني، لتسليط الضوء على علاقة الإنسان بالأنظمة الطبيعية للأرض.

ويقدم الفنانون آيزاك سوليفان، زيد ساجدي، ندى سلمانبور، روبي بيلي، ومايكل أنغ عمل «الإصغاء السيبراني 2»، الذي يُوظّف الصوت والتقنيات الحاسوبية والتغذية الراجعة لتناول الروابط بين الأنظمة البيولوجية والرقمية والبيئة المحيطة.

ويعرض الفنان توماس فانز عمل «فيرس»، الذي يحوّل الظواهر الكونية إلى تجربة سمعية بصرية غامرة، مستخدماً الأحبار والأصباغ والتفاعلات الكيميائية وتقنيات التصوير المقرّب، لتجسيد حركة الأجرام السماوية. ويقدم الفنانان ويدي تشانغ ورودجير لو عمل «مدينة مسوّرة»، الذي يُوظّف الذكاء الاصطناعي لتحويل الذكريات البصرية الفردية والجماعية إلى مدينة افتراضية تفاعلية تتطور باستمرار، مستكشفاً العلاقة بين الذاكرة والتكنولوجيا.

بين الإنسان والتكنولوجيا

يستضيف برج الوصل عمل «سول باوند» للفنانين ريوكو وأليكسوس راديتش، الذي يتناول حركة الطاقة وتبادلها بين الطبيعة والتكنولوجيا والإدراك البشري، من خلال مشاهد مصورة باستخدام تقنيات متقدمة للطائرات المسيّرة، ترصد التكوينات المكانية والظروف الجوية والتحولات البصرية عبر الزمن.

ويحتضن حي دبي للتصميم العمل الفني «في متناول اليد» (نسخة دبي)، للفنان باتريس لاكروا، وهو عبارة عن منحوتة ضوئية تفاعلية ضخمة على هيئة يد ثلاثية الأبعاد، في تجربة تستكشف العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

• 15 الجاري، تختتم فعاليات المؤتمر الدولي في دبي.

• مكتبة الصفا تعرض العمل الفني «بصمة»، للفنانة أنجيلا فيرايولو.