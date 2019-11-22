الرئيس الفلبيني يسخر من نائبته

المصدر: ترجمة : ع.خ عن «ستريت تايم»

تهكم الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على نائبته ليني روبريدو، ووصفها بأنها «خرقاء»، لأنها تناقش حربه على المخدرات مع الغرباء، ما قد يعرض البلاد للخطر في حالة تفشي معلومات حساسة. ووبخ الرئيس زعيمة المعارضة، ليني روبريدو، التي قال عنها إنه لا يمكن الوثوق بها، وأضاف أنها «تسير على أرض خطرة»، متحدثاً عن دورها الجديد في فريق العمل لمكافحة المخدرات. ودعا إلى مؤتمر صحافي نادر، يوم الثلاثاء، لشرح سبب عدم استمراره في خطته، لعدم منح منصب في مجلس الوزراء لروبريدو، منافسته السياسية، التي لا يستسيغها.

وقال «لا يمكنني تعيينها عضواً في مجلس الوزراء، إذا كانت هذه هي الطريقة التي تتصرف بها، ولا يمكن أن يكون لها منصب». إلا أن روبريدو تجاهلت التحذيرات، وتعتقد أن ما يقوله الرئيس إنما عبارة عن فخ لإحراجها، وتفاعلت مع معظم أصحاب المصلحة في الحملة، بما في ذلك الجماعات الصحية والمجتمعية، ووكالات إنفاذ القانون ومكافحة المخدرات.