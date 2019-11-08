أفغاني يطلب مساعدة الشرطة الهندية بسبب «طوله الفارع»

المصدر: كابول - د.ب.أ

عانى مشجع كريكيت أفغاني من أجل العثور على مكان للسكن في مدينة لاكناو الهندية، قبيل مباراة بين فريقي بلاده وجزر الهند الغربية، وذلك بسبب «طوله الفارع».

وأفادت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، أمس، بأن المشجع «شير خان»، البالغ طوله ثماني أقدام وبوصتين (250 سنتيمتراً)، اضطر إلى طلب المساعدة من الشرطة، بعد أن رفض العديد من الفنادق استضافته. وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن شرطة لاكناو أخذت خان إلى فندق في منطقة ناكا، حيث أمضى الليلة التي سبقت إقامة مباراة أول من أمس.

وقال رانو، صاحب الفندق، إن هناك ما يصل إلى 200 شخص تجمعوا بالقرب من الفندق من أجل رؤية مشجع الكريكيت المثير للجدل بسبب طوله.