«أوبك»: المنظمة تؤيد بالكامل اتفاق باريس للمناخ

المصدر: فيينا - رويترز

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، أول من أمس، إن المنظمة تؤيد بشكل كامل اتفاق باريس حول التغير المناخي، وذلك بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها قدمت أوراق انسحاب بلادها من الاتفاق.

وقال باركيندو خلال إطلاق «أوبك» لتقرير آفاق النفط العالمي إن «أوبك ملتزمة بشكل كامل باتفاق باريس».

ويأتي تحرك الولايات المتحدة في إطار استراتيجية أوسع يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليل القيود المفروضة على الصناعة الأميركية، إلا أن ذلك يأتي في وقت يدعو فيه علماء والعديد من الحكومات على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراء سريع لتجنب الآثار الأسوأ لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض.