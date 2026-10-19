وزير: التهديد الموجه لطائرة نمساوية ورد في مكالمة هاتفية إلى مطار فيينا

قال ​وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الاثنين إن التهديد الموجه لرحلة الخطوط الجوية النمساوية ‌المتجهة من تل ‌أبيب إلى فيينا، ‌والتي تم تحويل ‌مسارها إلى ‌صوفيا أمس الأحد، ​ورد ‌عبر ​مكالمة هاتفية إلى مطار فيينا.

وأضاف ​كارنر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلغاري، أن السلطات تحقق في التهديد، دون أن يقدم ‌تفاصيل عن طبيعة ​التهديد أو الشخص الذي وجهه.

وكانت شركة الخطوط الجوية النمساوية ​ووكالة الأنباء البلغارية "بي.تي.إيه" قد أفادتا بأن تهديداً بوجود قنبلة أجبر طائرة تابعة للشركة ‌قادمة من ​تل أبيب وعلى متنها 57 شخصاً على تحويل مسارها إلى العاصمة البلغارية صوفيا في وقت متأخر من أمس الأحد، لكن عملية التفتيش لم تكشف عن وجود أي خطر وأن الطائرة أقلعت مجددا وتابعت رحلتها.

وقالت وكالة الأنباء البلغارية إن طاقم الرحلة المتجهة إلى فيينا أبلغ عن تلقي تهديد بوجود قنبلة عندما كانت الطائرة تقترب من الحدود الرومانية، وإن القوات الجوية البلغارية دفعت بمقاتلات من طراز ميج-29. وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن التهديد "جاء عبر اتصال من مواطن نمساوي لم ‌يكن على متن الطائرة"، دون أن تكشف عن مصدرها.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين "نؤكد وجود تهديد ضد رحلة الخطوط الجوية النمساوية رقم 82 بتاريخ ‌18 أكتوبر 2026 من تل أبيب إلى فيينا، مما ‌استدعى هبوط الطائرة في صوفيا".

وأضافت "خلال تفتيش الطائرة المعنية والركاب وأفراد ‌الطاقم، لم يتم اكتشاف أي خطر"، ‌مشيرة إلى أن الرحلة واصلت طريقها من صوفيا إلى فيينا وعلى متنها جميع الركاب بعد ​عودتهم إلى الطائرة.

وأوضحت ‌الشركة أن الطائرة ​كانت تقل 51 راكبا وطاقما من ستة أفراد. وأفاد موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع الرحلات الجوية بأن الطائرة من طراز إيرباص إيه320-200.