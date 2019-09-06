مسؤول باكستاني يخطئ في «وسم» الأمم المتحدة

المصدر: ترجمة: م.م عن «إنديا توداي»

بعد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الذي تصدر عناوين الصحف لقوله إن ألمانيا واليابان لديهما حدود مشتركة، أثار سياسي آخر في باكستان السخرية على موقع «تويتر»، بسبب بعض الأخطاء في الاستخدام، وقلة التركيز.

كان وزير الداخلية السابق، ورئيس اللجنة الدائمة في مجلس الشيوخ، رحمان مالك، صريحاً للغاية في ما يخص معارض تحركات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأخيرة، وتحدث بشكل خاص عن إلغاء المادة 370 الخاصة بالحكم الذاتي في إقليم جامو وكشمير.

وفي محاولته الأخيرة للتعبير عن آرائه، حاول مالك إعادة نشر تغريدة لوكالة آسيا الدولية، المتعلقة بأزمة كشمير الحالية. وأثناء إعادة التغريدة، أراد السياسي وضع وسم مشترك لمودي مع منظمة الأمم المتحدة. وبدل أن يختار رابط الأمم المتحدة، نقر على «وسم» لعبة ورق شهيرة على الإنترنت، تبدأ بالأحرف نفسها المختصرة للمنظمة «يو إن أو».

و«يو إن أو جيم» هي لعبة بسيطة مشهورة جداً بين المراهقين. وتضم اللعبة لاعبين عدة يحاولون التخلص من بطاقاتهم، من خلال مطابقة الألوان والأرقام الموجودة في المجموعة. وأول شخص يتمكن من التخلص من كل بطاقاته يكون فائزاً. هذا الخطأ الذي ارتكبه السياسي لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل رواد «تويتر» قد جلب الاستهجان والكثير من الردود الساخرة.

- رحمان مالك، كان

صريحاً للغاية في ما

يخص معارضته

تحركات رئيس الوزراء

الهندي ناريندرا مودي الأخيرة.