أوجه تشبه بوتين وترامب وغيرهما من المشاهير على مواد غذائية

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «ذي ويست أستراليان»

أصاب أحد المتسوقين في بريطانيا الفزع والذهول عندما رأى وجه الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، وهو ينظر إليه من داخل قسم للحوم في سوبرماركت. وكان مات غوردون (39 عاماً)، يبحث عن شيء يطبخه على العشاء، عندما استقرت عيناه على إحدى شرائح اللحم بسعر 2.99 جنيه إسترليني، والتي كانت تشبه إلى حد كبير الزعيم الروسي.

وصرح لصحيفة «ذي صن» قائلاً «لم أستطع أن أصدق ذلك، أصابني الفزع وتراجعت، كان الشبه مذهلاً، إنها تبدو مثل فلاديمير بوتين تماماً». ويضيف «عدت مرتين إلى حيث توجد اللحوم، وفي كل مرة أجزم بأنها أشبه ببوتين».

أخذ غوردون قطعة من اللحم الأحمر، لكنه تردد في أخذها معه إلى المنزل، وأخيراً قرر أن يعود خالي الوفاض. يقول «لم أشترها في النهاية، وقلت في نفسي: لا أريد أن أكون مسؤولاً عن طبخ فلاديمير بوتين». ويسترسل ساخراً «من يدري ما قد يحدث لي، ربما ينتهي بي الأمر أن أكون أنا الضحية».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها متسوقون على وجوه مشاهير في أماكن لبيع المواد الغذائية، ففي عام 1996، عمت الدهشة العالم بعد أن اكتشف أحد الزبائن صورة الأم تيريزا بين طيات كعكة قرفة. وتقاسمت قطعة فلفل أخضر وجه الشبه مع الممثل السينمائي، سيلفستر ستالون، المعروف أيضاً باسم روكي، وتطابقت ثمرة جوز مع صورة بطل حرب النجوم الشهير تشوباكا. وحصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أيضاً على شبهه في قطعة من زبدة.