ملياردير أميركي يرجح انسحاب ترامب من سباق انتخابات الرئاسة 2020

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قال المستثمر الملياردير الأميركي، جيفري جوندلاخ، إنه من المحتمل أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سباق انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة العام المقبل.

وقال جوندلاخ في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «لستُ متأكداً حتى مما إذا كان سيخوض غمار المنافسة حقاً»، حسب ما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ.

وأضاف: «إذا دخل الاقتصاد في ركود ولم يستطع (ترامب) انتشاله برفع الرسوم، فستكون أمامه فرصة ضئيلة جداً للترشح».

وأعطى جوندلاخ مثالاً على ذلك بالرئيس الأميركي السابق ليندون جونسون الذي خاض حملة انتخابية لفترة قصيرة، ثم انسحب بسبب مشكلات تتعلق بالحرب.

وقال إن ولاية ترامب الثانية سيحددها مدى نجاح أدائه الاقتصادي. وأضاف: «طالما أن الاقتصاد لم يتعثر سيفوز ترامب بإعادة انتخابه».