البيت الأبيض يطلق قناة «ترامب تي في» عبر الإنترنت

أطلق البيت الأبيض قناته الخاصة للبث عبر الإنترنت، التي تحمل اسم «ترامب تي في»، في الوقت الذي يشهد تصاعداً للأزمة مع كبرى وسائل الإعلام الأميركية، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع صحافيين يمثلون ثلاث مؤسسات إعلامية من دخول البيت الأبيض.

وانطلقت القناة في بث مباشر، الليلة قبل الماضية، حيث عرضت في البداية خطابات لترامب، ومشاهد لتدريبات عسكرية أميركية، مصحوبة بتعليقات تشيد بقدرات القوات المسلحة.

وأفاد البيت الأبيض في منشور له على منصة «إكس»، بأن البث سيستمر على مدار الساعة، ليقدم «لحظات من الماضي، وإعلانات، وأحدث وأبرز الأنشطة التي تقوم بها الإدارة (الأميركية)، كل ذلك في مكان واحد».

ولم يتم بث أي برامج أصلية أو محتوى صحافي خلال مرحلة البداية. وكان البيت الأبيض قد قدّم بالفعل بثاً مباشراً لظهور ترامب منذ فترة.

ويأتي إطلاق قناة «ترامب تي في»، بعد إعلان ترامب الجمعة الماضي، عن إلغاء تصاريح دخول البيت الأبيض الخاصة بالصحافيين من شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو»، ما أدى إلى تأجيج نزاع طويل الأمد مع وسائل الإعلام.

واتهم ترامب هذه الوسائل الإعلامية بنشر «أخبار زائفة»، فيما يراه المنتقدون أنه محاولة للترهيب، واعتداء على حرية الصحافة.

من جانبها، رفعت المؤسسات الإعلامية الثلاث دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية، قالت فيها إن تصرفاتها تهدد «حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول لصحافة مستقلة بعيدة عن التدخلات الحكومية».

وردت منصات بث أميركية كبرى أخرى على ذلك، من خلال تقليص حجم تغطيتها لأنشطة الرئيس الأميركي. كما خفضت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» من حجم تغطيتهما المصورة لترامب، احتجاجاً على الأمر.