عضو برلمان أسترالي يهنئ نفسه على حسابه في «فيس بوك»

المصدر: ترجمة: ح.ع.ح. عن «ديلي ميل»

ارتكب عضو البرلمان الأسترالي، أنغوس تايلر، من الحزب الليبرالي، خطأ كبيراً، عندما هنأ نفسه من حسابه على «فيس بوك». وكان أنغوس قد كتب على موقعه أنه عمل على إنشاء 1000 موقف إضافي للسيارات في منطقته الانتخابية، من أجل ركاب السكة الحديدية، وكان هناك استحسان لهذه الخطوة. ومن بين الذين استحسنوا الخطوة موقع أنغوس نفسه على «فيس بوك»، حيث كتب فيه يقول لنفسه «إنه عمل رائع، إنها خطوة رائعة، حسناً فعلت يا أنغوس».

ويعتقد أنه كان يريد إرسال هذا الرسالة عبر حساب وهمي على «فيس بوك»، في مسعى منه لزيادة المديح لنفسه، ولكنه أخطأ وأرسلها على حسابه الرسمي. وتم حذف هذه الرسالة بسرعة، ولكن ليس قبل أن يلتقطها كثيرون وينشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت هذه الزلة بسرعة كبيرة. وأخذ كثيرون يسخرون من أنغوس على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أحدهم «هل تعلم يا أنغوس أن عملية الترويج التي تقوم بها لنفسك لا تسير على ما يرام، عندما يتعين عليك أن تهنئ نفسك بنفسك»، ولكنّ آخرين دافعوا عنه، وقال أحدهم «ربما هو وضعها متعمداً، وليس هناك أي خطأ، وليس هناك سبب للانتقاد».