شتاينماير يدعو لتجنب نفايات البلاستيك

المصدر: كيوتو - د.ب.أ

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أخذ ضرورة تجنب نفايات البلاستيك مأخذ الجد.

وقال في مستهل الفعاليات الاحتفالية بمناسبة مرور 250 عاماً على ميلاد باحث الطبيعة الألماني، ألكسندر فون هومبولد، مساء أول من أمس، في مدينة كيوتو، عاصمة الإكوادور: «لقد تأخرنا، ولكن ذلك يزيد من ضرورة أن تسارع أوروبا والكثير من حكومات العالم للتعامل مع قضية نفايات البلاستيك بشكل مكثف». ورأى شتاينماير أن حظر الحكومة الألمانية المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد استخدامها، أو إعادة الاستفادة من هذه الأدوات، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى وإن لم يكن البلاستيك هو المشكلة البيئية الوحيدة.