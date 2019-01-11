مغنٍ أفغاني شديد الشبه برئيس الوزراء الكندي

المصدر: ترجمة: ع.خ. عن «الديلي ميل»

أصبح أحد المتسابقين في أحد برامج المواهب الأفغانية نجماً، بفضل شبهه الشديد برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو. ويتنافس المغني عبدالسلام مفتون، في هذا البرنامج الأفغاني، الذي يصفه منظموه بأنه برنامج المواهب رقم واحد في أفغانستان. وبعد أن اجتاز عبدالسلام سلسلة من الاختبارات، أطلق منظمو البرنامج والجمهور لقب ترودو عليه، بفضل شبهه برئيس الوزراء الكندي، البالغ من العمر 47 عاماً.

وذكرت صحيفة «خاما بريس» في أفغانستان، أن عبدالسلام الذي تبدو ملامح وجهه مشابهة لترودو، هو مغنٍ شعبي من إقليم بدخشان في البلاد. وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبيان أوجه الشبه التي يشاطرها مع السياسي الكندي.

وبحسب أخبار غلوبل الكندية، كتب أحد مستخدمي «تويتر»: «أصبح نجم التلفزيون الأفغاني عبدالسلام مطرباً أكثر شعبية، نظراً لأنه يبدو كثير الشبه برئيس الوزراء الكندي».