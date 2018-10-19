قادة أوروبيون يستمتعون بالبطاطا عقب قمّة في بروكسل

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

مثل الكثيرين، يستمتع قادة الاتحاد الأوروبي بتناول الشراب المعتاد عقب الانتهاء من العمل.

وبينما كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعبران الساحة المركزية الأيقونية في بروكسل عقب محادثات قمة عقدت في وقت متأخر الأربعاء، التقيا رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميشيل ونظيره في لوكسمبورغ خافير باتيل.

وانتهت الحال بالأربعة جالسين خارج متجر للجعة قرب منتصف الليل، للحصول على قسط من الراحة بين السائحين والمتنزّهين الآخرين. وقال باتيل، صباح أمس، قبل اليوم الثاني من محادثات القمة: «لقد كان أمراً جيداً للغاية. تناولنا البطاطا وكأساً من الجعة». وقال: «حتى لو كنا ساسة، نحن أيضاً بشر».

وأضاف أنه دفع الفاتورة، احتفالاً بانتخابات يوم الأحد في لوكسمبورغ، التي من المرجح أن تبقيه في السلطة.