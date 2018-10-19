وزير هندي متهم بالتحرش يرفع دعوى تشهير ضد صحافية

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

قبلت محكمة هندية دعوى تشهير رفعها وزير الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجية إم. جيه.أكبر، ضد صحافية اتهمته بالتحرّش الجنسي.

وكان أكبر (67 عاماً) - وهو محرر صحافي بارز تحول إلى العمل السياسي - استقال من منصبه وسط سلسلة اتهامات بالتحرش الجنسي، حيث قال إنه بحاجة إلى محاربة الادعاءات في المحكمة.

وقد رفع قضية ضد الصحافية بريا راماني، وهي أول امرأة تحدّده بالاسم من بين 20 امرأة، حيث اتّهمها بأنها «تتقدم عن قصد بمزاعم خبيثة وملفقة وشريرة»، لإلحاق ضرر بسمعته.

وقال أحد محامي الدفاع في الفريق القانوني للوزير السابق: «وجدت المحكمة استحقاق الدعوى، وقبلت الشكوى بعد الاطلاع عليها. وقد حددت يوم 31 من أكتوبر لتسجيل شهادة أكبر، وشهود آخرين».

ويشار إلى أن التشهير يعتبر جريمة جنائية في الهند، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.