22 ألفاً يشاركون في مهرجان «حرب الطماطم» بإسبانيا

المصدر: مدريد - وكالات

شارك 22 ألف شخص في مهرجان «حرب الطماطم» السنوي بإسبانيا، وتبادلوا التراشق باستخدام 145 طناً من الطماطم.

مهرجان التراشق بالطماطم أو «لاتوماتينا»، موعد سنوي ينتظره الإسبان في الأربعاء الأخير من شهر أغسطس كل سنة.

واحتفل الإسبان بهذا المهرجان السنوي في نسخته الـ73 في قرية بونيول بإقليم بلنسية شرق إسبانيا، وتخللته عروض موسيقية راقصة، ومن تقاليد المهرجان ارتداء النساء ملابس بيضاء وعدم ارتداء الرجال أي قمصان.

بدأ المهرجان في عام 1945 بشكل عفوي، حين نشبت اشتباكات عشوائية بين قرويين إسبان، ونشأ على إثرها المهرجان. ولم يعترف به مهرجاناً رسمياً محلياً حتى عام 1952.

بدأ المهرجان في عام 1945 بشكل عفوي. أحداث وصور