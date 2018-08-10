رسالة إلى رئيس وزراء باكستان الجديد تصل بالخطأ لممثل هندي

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «جلف نيوز» و«إكسبريس تربيون»

في الوقت الذي ينتظر فيه الباكستانيون على أحرّ من الجمر مراسم تنصيب رئيس وزرائهم المنتخب، عمران خان، رئيس حزب «تحريك إنصاف»، وفي خضم رسائل التهنئة التي يتلقاها منهم، أخطأت رسالة طريقها لتذهب إلى ممثل بوليوود الذي يحمل الاسم نفسه، وهو عمران خان. ويبدو أن خان الممثل ذهل عندما طالع الرسالة في «إنستغرام» الرئيس الخاص به، ووجد فيها ما يلي: «رئيس وزرائنا العزيز، والقائد الناجح، الذي يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب، وهو الشخص الذي ينتقي الأصدقاء والأنصار الحقيقيين، ويختار منهم أعضاء الفريق المخلصين، الآن أمامنا 10 سنوات من الحكم، وأنا أرغب في الانضمام إلى فريقك من اليوم الأول».

وبدوره شارك الممثل خان الرسالة أتباعه البالغ عددهم 800 ألف متابع، مع تعليقه عليها: «أعتقد أنه لم يعد بإمكاني تجاهل الدعوة إلى العمل، سأبدأ في صياغة بعض الخطوط العريضة للسياسات هذا الأسبوع، وسأجعلكم على اطلاع بآخر المستجدات».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تصدر عامر خان، وهو خال الممثل عمران خان، عناوين الصحف التي زعمت بأنه أكد زيارته لباكستان لحضور مراسم تنصيب رئيس وزرائها عمران خان. ومع ذلك، أغلق الممثل الشائعات قائلاً إنه لم تتم دعوته.