فيديو لـ "عادل إمام" يتجول بسيارته في شوارع القاهرة .. يثير جدلاً واسعاً

تسبَّب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري عادل إمام وهو يتجول بسيارته في شوارع القاهرة بجدل فني وجماهيري واسع.

فقد ظهر في الفيديو المتداول وهو يجلس داخل سيارة خاصة ويشير بيديه للجمهور المحتشد حوله، ليثير حالة من الجدل الواسع والتساؤلات حول حقيقة الفيديو والوضع الصحي للفنان المصري.

لكن مصدراً مقرباً من أسرة الفنان عادل إمام نفى صحة ظهوره "جملة وتفصيلاً"، مؤكداً أن "النجم الكبير لم يغادر منزله طوال الأشهر الماضية، حيث يقضي وقته وسط أفراد عائلته بعيداً عن أي مناسبات اجتماعية أو فنية".

وتابع المصدر في تصريحات صحفية، أن "آخر ظهور علني لعادل إمام كان خلال عقد قران حفيده عادل، نجل المخرج رامي إمام"، مشدداً على أن "حالته الصحية جيدة للغاية، ولا يعاني من أية أزمات صحية خطيرة، كما ردد البعض عبر منصات التواصل".

وبالتحقيق في حقيقة الفيديو المتداول، تبين أنه تم تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقريب ملامح الشخص الظاهر فيه من ملامح عادل إمام. علماً أن الفيديو الحقيقي يعود للسيناريست الهندي الشهير سليم خان، والد النجم البوليوودي سلمان خان، حيث رصدته عدسات الكاميرات في مدينة مومباي أثناء تواجده داخل سيارته عقب انتهاء إحدى المناسبات الفنية.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام، البالغ من العمر 86 عاماً، مسلسل "فالنتينو"، الذي عُرض عام 2020، ليبتعد بعدها عن الظهور العلني والمناسبات الفنية، باستثناء مناسبات عائلية محدودة، وهو ما جعل أي صور أو مقاطع يُزعم أنها توثق ظهوره الجديد تحظى باهتمام واسع من جمهوره.