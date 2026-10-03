نجوم بوليوود يحتفون ببطولة طيار "فلاي دبي".. وشاروخان: "تجسيد حقيقي للشجاعة"

أشاد النجم الهندي شاروخان بشجاعة الكابتن سميت ماتشهار خلال حادثة الاعتداء داخل قمرة قيادة طائرة "فلاي دبي"، مؤكداً أن الطيار الهندي "ثبت ببسالة في اللحظة الأكثر حسماً". وأوضح خان أن ماتشهار خاطر بسلامته الشخصية لإنقاذ حياة الركاب ومن كانوا على متن الطائرة، واصفاً ما قام به بأنه "تجسيد حقيقي للشجاعة وتأدية الواجب"، واختتم بالدعاء له بالشفاء العاجل قائلاً: "البلاد كلها فخورة بك".

وانضم النجم أجاي ديفجان إلى ركب المحتفين بالبطولة الاستثنائية التي أظهرها كابتن الطائرة خلال رحلتها رقم (FZ1073)، والتي أسهمت في إنقاذ حياة 174 شخصاً كانوا على متنها بعد تعرضه للطعن على يد مساعده أثناء التحليق. وكتب ديفجان عبر حسابه على منصة "إكس": "هناك أبطال، وهناك من يعلموننا المعنى الحقيقي للشجاعة. كابتن سميت ماتشهار، أنت بطل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أتمنى لك القوة والشفاء العاجل".

من جانبه، عبّر النجم سلمان خان عن تقديره العميق لبسالة ماتشهار في تدوينة نشرها عبر "إكس" قال فيها: "أبدعت يا حضرة الطيار، ننحني لك جميعاً احتراماً وتقديراً. سيكون لي عظيم الشرف أن أحلق معك يوماً ما.. أحسنت يا أخي".

وشارك المنتج والمخرج كاران جوهر صورة للطيار، معلقاً: "يتطلب الأمر شجاعة استثنائية لتصارع الموت وتدافع عن حياتك، وتُقدّم في تلك اللحظة الحاسمة أرواح الجميع على روحك؛ هذا تحديداً ما فعله الكابتن سميت في أحلك الظروف وأصعبها. يقف الوطن بأسره والإنسانية جمعاء خلفك.. شكراً لقلبك الشجاع والإيثاري، فأنت ملهم للأجيال القادمة".

كما وصف النجم فيكي كوشال الطيار بـ "القلب الشجاع"، ووصفه رانفير سينغ بـ "الباسل"، وتوالت رسائل التضامن والدعوات بالشفاء من نخبة من نجوم السينما الهندية، أبرزهم باريش راوال، وآر مادهافان، وفيجاي ديفيراكوندا، ورافي كيشان.