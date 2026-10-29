زوار «الشارقة للكتاب» على موعد مع مبدعين من 5 قارات

كشف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن أن دورته الـ45 تستضيف نخبة من كبار الأدباء والعلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، الذين يحملون إلى الجمهور حكايات من الأدب والفنون والتاريخ والعلوم، ويشاركون تجاربهم وأفكارهم في الرواية والترجمة والسينما والتكنولوجيا وقضايا المجتمع، ضمن برنامج ثقافي يجمع 106 كتاب ومفكرين من خمس قارات، بينهم أسماء حصدت أرفع الجوائز الأدبية العالمية، وأخرى تركت بصمتها في مجالات البحث العلمي والإبداع الفني.

ويتيح المعرض، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من الرابع إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، للجمهور فرصة التعرف إلى تقاليد أدبية متنوعة، والتفاعل مع أفكار وقضايا معاصرة.

في مقدمة المشاركين، تحضر الكاتبة والرسامة والمترجمة الأميركية دايزي روكويل، الحائزة جائزة «بوكر» الدولية عن ترجمتها إلى الإنجليزية رواية «ضريح الرمل» للكاتبة جيتانجالي شري، والمعروفة بإسهاماتها في إيصال الأدب المكتوب باللغتين الهندية والأردية إلى القراء حول العالم.

ويشارك في المعرض أيضاً الكاتب والصحافي الأميركي - الكندي جون فايلانت، علاوة على عالم الأحافير الأميركي نيكولاس باينسون، أمين مجموعات أحافير الثدييات البحرية في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان، ومؤلف كتاب «التجسس على الحيتان: ماضي أكثر مخلوقات الأرض إدهاشاً وحاضرها ومستقبلها».

وفي أدب الخيال العلمي والفانتازيا، تبرز الكاتبة النيجيرية الأميركية نيدي أوكورافور، الحائزة جوائز «هوغو» و«نيبولا» و«وورلد فانتسي»، والمعروفة بأعمالها الموجهة للكبار والناشئة، ومن أبرز مؤلفاتها سلسلة «بينتي»، ورواية «من يخشى الموت».

ومن الصين، يشارك الروائي وكاتب السيناريو ليو تشن يون، الحائز جائزة «ماو دون» عن روايته «جملة واحدة تساوي عشرة آلاف جملة»، وقد تحولت أعمال له إلى أفلام سينمائية، من بينها «لست مدام بوفاري».

وتتصدر الروائية البريطانية كلير ماكينتوش قائمة الأسماء المشاركة في أدب الجريمة والتشويق، والتي حلت أعمالها في صدارة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة «صنداي تايمز»، وبيعت منها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، وتُرجمت إلى 40 لغة، كما تشارك الروائية الأميركية كارين ديون، المعروفة بروايتها «ابنة ملك المستنقع»، والكاتب البريطاني أبير موخيرجي، الذي تجاوزت مبيعات سلسلة رواياته البوليسية «ويندهام وبانيرجي»، علاوة على الكاتب البريطاني ديفيد فينيل، المتخصص في روايات الجريمة والتشويق والروايات البوليسية، إلى جانب الكاتبة المقيمة في المملكة المتحدة إليزابيث إس. مور، المعروفة أيضاً باسم ليزي مور، ومؤلفة رواية التشويق النفسي «الرجل في الطابق الأوسط».

ويحضر أدب الجريمة التاريخي من خلال الروائي البريطاني وسيم خان، مؤلف سلسلة «مالابار هاوس»، الذي فازت روايته «منتصف الليل في مالابار هاوس» بجائزة «الخنجر التاريخي» التي تمنحها جمعية كتّاب الجريمة البريطانية.

ومن الأدب إلى قضايا الإدارة والتقنية، حيث يحضر الكاتب والأستاذ الجامعي ريحان خان، المولود في بريطانيا والمقيم في دبي، الذي يجمع بين الكتابة الروائية وموضوعات القيادة والأخلاقيات، ويدرّس مقررات للدراسات العليا تتناول الذكاء الاصطناعي والقيادة ومستقبل العمل.

كما يشارك الكاتب والمصمم الأسترالي بيتر غولد، ورائد الأعمال ومقدم البرامج الصوتية الأميركي برايان مكولوغ.

كما يستضيف المعرض الروائية وكاتبة السيناريو الألمانية دانييلا تولي، مؤلفة رواية «فندق على بحيرة الظلال»، والصحافية الأميركية حفصة لودي، التي أمضت أكثر من عقد في تغطية أخبار الموضة والأزياء في الشرق الأوسط، إلى جانب الممثلة والمنتجة الجنوب إفريقية سالامينا موسيسي، المعروفة بمسيرتها في العمل التلفزيوني.

كما تشارك الشاعرة السنغافورية ناتالي وانغ، إلى جانب الشاعر التايلاندي ريوات بانبيبات، وكاتبة أدب الأطفال الغانية إليزابيث إيرين بايتي، التي تجمع بين الكتابة للقراء الصغار ومسيرتها المهنية في الكيمياء الحيوية وإدارة المختبرات الطبية.

من الفلبين

من بين ضيوف «الشارقة للكتاب 2026» الشاعر والمترجم وصانع الأفلام الفلبيني كريستيان إس. كورديرو، الحائز جائزة كتّاب جنوب شرق آسيا، الذي يكتب باللغات: الفلبينية والبيكول والرينكونادا، ومن الفلبين أيضاً يشارك المؤرخ أمبيث آر. أوكامبو، مؤلف أكثر من 35 كتاباً، والروائية الفلبينية كلير بيتيتا دي غوزمان، التي تتناول في أعمالها العلاقات الإنسانية والهوية في منطقة جنوب شرق آسيا.

• 106 كتاب دوليين، بينهم أسماء حصدت جوائز مهمة، يشاركون في «المعرض».