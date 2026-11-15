ممثلة هندية في ورطة بسبب "آية الكرسي"

تلقت الممثلة الهندية، كارينا كابور، إخطارا قانونيا بسبب قلادة ظهرت بها في صور عيد الديوالي، منقوش عليها "آية الكرسي"، مع مطالبتها بحذف الصور وتقديم اعتذار علني.

وكانت كارينا كابور قد نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورا بمناسبة عيد الديوالي، ظهرت فيها مرتدية قلادة زمردية منقوشا عليها "آية الكرسي"، وهو ما أثار اعتراضات على ظهور الآية القرآنية بهذه الصورة.

ووجّه عباس حفيظ، المسؤول الإعلامي في حزب المؤتمر الهندي، الإخطار إلى كارينا كابور ومنسقة إطلالتها ريا كابور، بتاريخ 11 نوفمبر، معترضا على عرض النقش القرآني المقدس ضمن إطلالة اعتبر أنها لا تعكس الاحترام الواجب له.

وطالب حفيظ بحذف الصور ومقاطع الفيديو والمنشورات المتعلقة بالقلادة من حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم اعتذار علني، إلى جانب التعهد بعدم عرض النقش القرآني بطريقة قد تمس بقدسيته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الصور التي نشرتها كارينا بمناسبة الديوالي، وظهرت فيها مرتدية قفطانا باللون البيج من تصميم بونيت بالانا، مع عمامة متناسقة، وقلادة من الزمرد عيار 30 قيراطا منقوش عليها "آية الكرسي".

وكانت ريا كابور قد كشفت في منشور لها عن تاريخ قطع المجوهرات التي ظهرت بها الممثلة، موضحة أن القلادة تعود إلى مقتنيات بيجوم بوبال، إحدى أميرات العائلة الحاكمة السابقة في الولاية الهندية، وأنها إرث عائلي انتقل إلى كارينا عبر عائلة زوجها الممثل سيف علي خان.

كما ارتدت كارينا قطعة زينة تاريخية تعرف باسم "كالغي"، تعود إلى نواب بوبال ويقدر عمرها بنحو 200 عام، وهي قطعة سبق أن ارتداها سيف علي خان في حفل زفافه.

وأوضح حفيظ أن اعتراضه لا يتعلق بملابس الممثلة أو خياراتها الشخصية أو حريتها في ارتداء المجوهرات، بل بطريقة عرض القلادة التي تحمل آية قرآنية، معتبرا أن الإطلالة وسياق نشر الصور لم يعكسا القدر الكافي من التوقير للنص الديني.

وأشار الإخطار أيضا إلى تحفظات لدى بعض علماء المسلمين بشأن ارتداء الآيات القرآنية على هيئة مجوهرات، خشية تعرض النقوش المقدسة لمواقف لا تليق بها، مع الإقرار باختلاف الآراء الدينية حول هذه المسألة.

وفي المقابل، استند حفيظ إلى الإرث التاريخي لأميرات بوبال، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحساسية واحترام مع القطع المنسوبة إليهن، وما تمثله من قيمة دينية وتاريخية لدى بعض أفراد المجتمع المسلم.

وأكد حفيظ أن تحركه جاء بصفته الشخصية، وليس باسم حزب المؤتمر الهندي، فيما لم تصدر كارينا كابور أو ريا كابور تعليقا علنيا على الإخطار حتى الآن.