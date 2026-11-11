كانا في طريقهما لتنفيذ اغتيال.. مجرم يصيب شريكه قبل تنفيذ الهجوم

أُحبطت عملية إطلاق نار كان يخطط لتنفيذها مجرمان في بريطانيا، بعدما أطلق أحدهما النار عن طريق الخطأ داخل السيارة التي كانا يستقلانها، فأصاب شريكه في ساقه، ما اضطرهما إلى التخلي عن مخططهما والتوجه إلى المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أوقف آدم لياقات (19 عاماً) وأسد خان (22 عاماً) سيارتهما في شارع «سانت بول» بمنطقة سميثويك، التابعة لمقاطعة ويست ميدلاندز. ووفقاً لشرطة ويست ميدلاندز، كان المتهمان قد أجريا تخطيطاً وتحضيرات مكثفة لتنفيذ هجوم مسلح، إلا أن مخططهما تعثر عندما انطلقت رصاصة من سلاح ناري كان بحوزتهما داخل سيارة دفع رباعي، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة وإصابة خان في ساقه.

وأجبرت الإصابة الخطيرة المتهمين على التخلي عن خطتهما، فيما توجه خان إلى المستشفى لتلقي العلاج، مدعياً في البداية أمام الطاقم الطبي أنه لا يعرف ملابسات إصابته.

لكن التحقيقات التي أجراها فريق الجرائم الكبرى بشرطة ويست ميدلاندز كشفت تفاصيل القضية، بعدما فحص المحققون هاتف خان وعثروا على رسائل تشير إلى أن الرجلين كانا يعتزمان تنفيذ عملية إطلاق نار تستهدف شخصاً لم تتمكن الشرطة من تحديد هويته.

وقالت المحققة إميلي فاولر، من شرطة ويست ميدلاندز، إن التحريات أظهرت أن خان ولياقات كانا يستقلان سيارة مسروقة ويحوزان سلاحاً نارياً، مشيرة إلى أن الرسائل الموجودة على الهاتف كشفت أنهما كانا في طريقهما لإطلاق النار على شخص ما.

وخلال مداهمة لاحقة لمنزل خان، عثرت الشرطة أيضاً على كمية من مخدر الكراك كوكايين.

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، مثل المتهمان أمام محكمة وولفرهامبتون الملكية، وأُدينا في مايو الماضي، حيث صدر حكم بالسجن لمدة 15 عاماً بحق آدم لياقات، فيما حُكم على أسد خان بالسجن 13 عاماً