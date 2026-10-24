نجوم بوليوود يطلقون العدّ التنازلي لـ «آيفا 2027» في أبوظبي

أطلقت مجموعة من أبرز نجوم السينما الهندية العدّ التنازلي للدورة الـ27 من جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا 2027»، خلال مؤتمر صحافي احتضنته مدينة مومباي، في حضور سلمان خان، وشاهد كابور، وكارينا كابور خان، وراشميكا ماندانا، وفارون دهاوان، وبانكاج تريباثي، إيذاناً ببدء الاستعدادات لواحد من أبرز المواعيد السنوية للاحتفاء بالسينما الهندية على المستوى الدولي.

ومن المقرر أن تستضيف «اتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي فعاليات الدورة الجديدة يومي 22 و23 يناير 2027، لتعود الجوائز إلى العاصمة الإماراتية للمرة الرابعة، في محطة تعكس استمرار الشراكة بين الحدث والجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه في الإمارة، وتعزز حضور أبوظبي وجهةً لاستضافة الفعاليات الفنية الكبرى. وتجمع الدورة المقبلة بين عروض النجوم، وحفلات التكريم، والفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على تنوع صناعة السينما الهندية، واتساع جمهورها العالمي.

وتحمل الدورة المقبلة برنامجاً فنياً يضم أسماء بارزة من نجوم بوليوود، من بينهم سلمان خان، وشاهد كابور، وكارينا كابور خان، وجانفي كابور، وراشميكا ماندانا، ونورا فتحي، مع مشاركة مجموعة من الفنانين في تقديم حفلات الجوائز. ومن المنتظر أن يتولى كاران جوهر وفارون دهاوان ومانيش بول وأنانيا بانداي تقديم الحفل الرئيس، فيما يشارك بانكاج تريباثي وعلي فضل وأبهيشيك بانيرجي في تقديم جوائز «آيفا الرقمية»، التي تحتفي بالأعمال المنجزة لمنصات العرض الرقمي.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى راشميكا ماندانا، التي تستعد لتقديم أول عرض حي لها على مسرح «آيفا»، في خطوة وصفتها بأنها محطة مهمة في مسيرتها الفنية، فيما تعود أسماء جماهيرية مثل سلمان خان وكارينا كابور وشاهد كابور إلى واجهة الحدث، وسط ترقب لعروض موسيقية واستعراضية تستثمر شعبية نجوم السينما الهندية لدى جمهورها داخل الهند وخارجها.

وشهد المؤتمر الصحافي لحظات لفتت اهتمام المتابعين، من بينها اللقاء بين شاهد كابور وكارينا كابور، اللذين جمعتهما سابقاً تجربة سينمائية ناجحة، كما أضفى سلمان خان أجواءً مرحة على اللقاء بتعليقاته الساخرة على تجربة فارون دهاوان المقبلة في تقديم الحفل. وتأتي هذه التفاصيل في سياق الترويج للحدث، الذي يعتمد على حضور النجوم والتفاعل الجماهيري بوصفهما عنصرين أساسيين في توسيع انتشاره الإعلامي.

ولا تقتصر أهمية «آيفا» على تكريم الممثلين والأعمال الأكثر حضوراً، إذ تسعى الجوائز إلى إبراز مساهمات مختلف العاملين في الصناعة، من المخرجين والكتّاب إلى الفنيين وصنّاع الموسيقى والتقنيات السينمائية. ويمنح هذا التوجه الحدث مساحة للاحتفاء بالمنظومة الإبداعية التي تقف وراء الأفلام، وليس بالنجومية وحدها، في وقت تتغير فيه طرق إنتاج الأعمال الهندية وتوزيعها ومشاهدتها بفعل المنصات الرقمية واتساع الأسواق العالمية.

وتمثل عودة «آيفا» فرصة لتعزيز موقعها على خريطة الفعاليات الترفيهية والثقافية الدولية، واستقطاب جمهور من محبي السينما الهندية من داخل الإمارات وخارجها. كما تتيح استضافة الحدث إبراز قدرة الإمارة على الجمع بين البنية التحتية للفعاليات الكبرى والتنوع الثقافي، في مناسبة تحتفي بفن يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة.