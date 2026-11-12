أجنحة البنتهاوس الحصرية من تصميم غوري خان في مشروع " Shahrukhz Residences" تُباع بالكامل في يوم الإطلاق

أعلنت دانوب العقارية عن الإطلاق الرسمي لمشروعها السكني الفاخر Shahrukhz Residences by Danube، الواقع في مدينة دبي الملاحية، وذلك خلال حفل استثنائي احتضنته كوكاكولا أرينا في دبي يوم 11 نوفمبر، بحضور رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، والنجم العالمي شاروخان، والمصممة غوري خان.

وشهد الحفل، الذي قدّمه المخرج والمنتج السينمائي كاران جوهر، محطة بارزة تمثّلت في الإعلان عن بيع جميع أجنحة البنتهاوس الحصرية، التي تحمل توقيع غوري خان، بالكامل في يوم الإطلاق، حيث تُقدّر قيمة كل جناح بنحو 19.5 مليون درهم إماراتي.

وفي تعليقه على هذا الإقبال اللافت، قال رضوان ساجان: «يتجاوز Shahrukhz Residences مفهوم المشروع العقاري التقليدي، فهو يجسّد رؤيتنا في تطوير وجهات سكنية تجمع بين روعة التصميم، والتجارب الاستثنائية، والقيمة المستدامة. ويعكس الإقبال الكبير الذي شهده المشروع، وبيع جميع أجنحة البنتهاوس في يوم الإطلاق، حجم الثقة التي يوليها العملاء لرؤيتنا، كما يمثّل إنجازاً نفخر به جميعاً.

من جانبه، قال النجم العالمي شاروخان: «يسعدني أن أشهد تطوّر رحلة Shahrukhz من وجهة تجارية ناجحة إلى عنوان سكني أيقوني. ويأتي هذا المشروع ليجسّد مفهوم عيش الحياة بأسلوب الملوك، من خلال مجموعة من التجارب المميزة التي صُمّمت لتمنح السكان أسلوب حياة استثنائياً.

من جهتها، قالت غوري خان: «حرصت في تصميم أجنحة البنتهاوس على ابتكار مساحات تجمع بين الأناقة والدفء والتفرّد، مع إبراز جمال الموقع المطل على الواجهة البحرية والاستفادة من إطلالاته المميزة. ويسعدني أن أرى هذه الرؤية التصميمية تحظى بهذا التقدير، وأن يتم بيع جميع الأجنحة بالكامل في يوم الإطلاق.

ويقدّم مشروع Shahrukhz Residences by Danube شققاً سكنية مفروشة بالكامل، بأسعار تبدأ من 1.65 مليون درهم إماراتي، وفق خطة سداد مرنة بنسبة 30:70، تتيح للمشترين سداد 30% من قيمة الوحدة خلال فترة الإنشاء، والـ70% المتبقية عند التسليم.

ويضم البرج أكثر من 40 مرفقاً وتجربة مصممة لتلبية تطلعات مختلف أنماط الحياة، من بينها صالة متخصصة بالعافية وطول العمر (التي تجمع مجموعة من تقنيات العافية والاستشفاء، بما في ذلك العلاج بالتبريد، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وسرير العلاج بالضوء الأحمر، والساونا بالأشعة تحت الحمراء، إلى جانب مرافق أخرى مستوحاة من أحدث توجهات العافية وطول العمر.

كما تشمل التجارب السكنية مناطق ألعاب مائية، ومرافق رياضية متنوعة، وحضانة للأطفال، ومسارات مخصصة لركوب الدراجات والركض، إلى جانب نادٍ حصري على سطح البرج يحمل اسم ( King's Club)، فضلاً عن إمكانية الاستمتاع بيخت خاص، بما يضيف بُعداً جديداً لتجربة الحياة على الواجهة البحرية ويأتي إطلاق المشروع امتداداً للنجاح الذي حققه برج التجاري، الذي شهد بدوره بيع وحداته بالكامل في يوم إطلاقه عام 2025، ليواصل المشروع السكني الجديد ترسيخ حضور العلامة في سوق العقارات بدبي.

نبذة عن دانوب العقارية

تُعد دانوب العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانوب التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشتهر الشركة بريادتها في إطلاق خطة السداد الشهرية بنسبة 1%، إلى جانب تطوير مشاريع سكنية توفر وحدات مفروشة بالكامل وأكثر من 40 مرفقاً وتجربة مخصصة لنمط الحياة. وقد نجحت الشركة في ترسيخ مكانتها في السوق من خلال التركيز على جودة البناء والالتزام بمواعيد التسليم، بما يعكس رؤيتها في تقديم قيمة مضافة وتجارب سكنية متكاملة لعملائها.

