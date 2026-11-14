كُتّاب يكشفون أسرار العودة إلى التاريخ

أكد روائيون أن العودة إلى التاريخ في الكتابة الأدبية تتيح فهماً أعمق للإنسان والحاضر، وتمنح الكاتب مساحة للمزج بين الوقائع والخيال، وطرح قضايا تتجاوز حدود الزمن.

جاء ذلك خلال جلسة «لماذا نعود إلى الماضي؟»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، بمشاركة الروائيين ريحان خان، والإماراتية ريم الكمالي، والمصري أشرف العشماوي، وأدارتها منة البدر.

واستعرضت الكمالي أساليب توظيف التاريخ في الرواية، مؤكدة أن جوهر الأدب يكمن في جعل القارئ يتفاعل مع الشخصيات ومشاعرها. ورأى خان أن الروايات التاريخية تساعد الإنسان على فهم جذوره وأسئلته المتعلقة بالمستقبل، فيما شدد العشماوي على أن العودة إلى الماضي ينبغي أن تنطلق من هدف، وأن تمنح الوقائع التاريخية بُعداً إنسانياً يتجاوز التوثيق.